ÖZET İZLE | Fenerbahçe 0-0 Başakşehir özet izle | Fenerbahçe - Başakşehir kaç kaç? | Fenerbahçe özet şifresiz izle

Fenerbahçe - Başakşehir özet izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 8 Başakşehir ise 15 puana yükseldi.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mehmet Topal'a 500. maç ödülü

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'a 500. maçıyla alakalı forma hediye edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maç öncesinde Mehmet Topal'a 500. maç forması hediye edildi. Topal'a 500. maç formasını Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki verirken, Mehmet Topal bu maçta yedekler arasında yer aldı. Topal bu maçta forma giyerse 500. maçına imza atacak.

Reyes'e büyük tepki

Fenerbahçeli Diego Reyes oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 65. dakikasında Diego Reyes yerini Mehmet Topal'a bıraktı. Reyes oyundan alınırken maç içerisindeki gösterdiği performanstan dolayı tribünlerden tepki görürken, ıslıklarla saha kenarına geldi.

VAR 80'de bozuldu, 85'de düzeldi!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın 80. dakikasında VAR sistemi bozuldu. Başakşehir'in 82'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR sisteminde görüntü izlenemedi. Sistem 85. dakikada yeniden düzeldi.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede VAR sistemi arızalandı. Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken arızalanan VAR sistemi, 5 dakika sonra, 85. dakikada düzeldi. Ancak ne olduysa bu 5 dakika içinde oldu. Başakşehir 82. dakikada sağ kanattan Visca ile geldi. Boşnak futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Elia topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. Başakşehir'li futbolcuların itirazı sonrasında hakem Ali Palabıyık, VAR merkeziyle kulaklık yoluyla irtibat kurdu. Ancak VAR sisteminin arıza yapması nedeniyle pozisyonun tekrarı izlenemedi ve Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Golden 3 dakika sonra, 85. dakikada VAR sistemi yeniden çalıştı.

Tribünlerde Ersun Yanal tezahüratı

Fenerbahçe-Başakşehir maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sağ taraftan Isla'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew, Slimani ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten döndü.

19. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın şutunda meşin yuvarlak Reyes'e çarparak, üst direğin yanından kornere gitti.

30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Slimani'nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Neustadter'in sektirdiği topu Mossoro önünde buldu. Ceza sahası içi kale önünde Mossoro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

43. dakikada ceza yayı üzerindeki Ayew'in kafa pasında Slimani düzelterek vuruşunu yaptı. Kaleci Mert'ten dönen topu sol tarafta önünde bulan Eljif Elmas'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali'nin sert vuruşunda Eljif'e çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert son anda çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Isla'nın içeri çevirdiği topa ön direkte Eljif'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

57. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elia'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Mossoro'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Jojic'in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

71. dakikada sağ taraftan Isla'nın ortasında topa kale önünde Eljif vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa tekrar önüne alan Eljif'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada sağ taraftan Jojic'in yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Harun, Reyes (Mehmet Topal dk. 65), Skrtel, Neustadter, Isla, Jailson, Eljif (Soldado dk. 81 ?), Hasan Ali, Ayew, Slimani, Frey (Benzia dk. 59)

Yedekler: Berke, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Şener, Barış Alıcı, Valbuena, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can (Jojic dk. 64), Visca, Napoleoni (Elia dk. 46), Mossoro, Adebayor (Bajic dk. 79)

Yedekler: Volkan Babacan, Attamah, Soner Aydoğdu, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Reyes, Neustadter, Soldado, Isla (Fenerbahçe), Da Costa, İrfan Can, Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir)