ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-0 Osmanlı Maçı Özeti Golleri İzle |Fenerbahçe Osmanlıspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadeleden Fenerbahçe 2-0 galip ayrıldı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper’in içeri çevirdiği topa kale önünde Şener’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Osmanlıspor savunmasına çarparak kornere gitti.
16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Josef’in yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ceyhun’un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Eler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Dirar xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper xx, Soldado xx, Guliano xx
Yedekler: Kameni, Erten, Isla, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Eljif, Valbuena, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto xx, Ceyhun xx, Musa xx, Regattin xx, Aminu xx, Serdar xx, Mehmet Batdal xx
Yedekler: Ahmet Eyüp, Cikalleshi, Mehmet Güven, Maxsö, Furkan, Numan, Moreira, Lembi
Teknik Direktör: İrfan Buz
Sarı kartlar: Dirar (Fenerbahçe), Musa (Osmanlıspor)