Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-0 Osmanlı Maçı Özeti Golleri İzle |Fenerbahçe Osmanlıspor kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-0 Osmanlı Maçı Özeti Golleri İzle |Fenerbahçe Osmanlıspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 28.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Osmanlıspor ile karşılaştı. Fenerbahçe Osmanlıspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Osmanlıspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2-0 Osmanlı Maçı Özeti Golleri İzle |Fenerbahçe Osmanlıspor kaç kaç bitti?
Fenerbahçe Osmanlıspor Maçından Kareler - Foto Galeri

08 Nisan 2018 20:56
Fenerbahçe Osmanlıspor ÖZET İZLE - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadeleden Fenerbahçe 2-0 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alper’in içeri çevirdiği topa kale önünde Şener’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Osmanlıspor savunmasına çarparak kornere gitti.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Josef’in yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ceyhun’un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Eler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Dirar xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper xx, Soldado xx, Guliano xx

Yedekler: Kameni, Erten, Isla, İsmail, Fernandao, Mehmet Ekici, Neto, Eljif, Valbuena, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto xx, Ceyhun xx, Musa xx, Regattin xx, Aminu xx, Serdar xx, Mehmet Batdal xx

Yedekler: Ahmet Eyüp, Cikalleshi, Mehmet Güven, Maxsö, Furkan, Numan, Moreira, Lembi

Teknik Direktör: İrfan Buz

Sarı kartlar: Dirar (Fenerbahçe), Musa (Osmanlıspor)  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç