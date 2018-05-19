ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-2 Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Fener Konya kaç kaç bitti?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı! Fenerbahçe Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaştı.



Sarı - Lacivertliler mücadeleyi 3-2 galibiyetle tamamladı.



Fenerbahçe bu galibiyetle ligi ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

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Maçtan Dakikalar

2. dakikada ceza sahasına yapılan yerden ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Jahovic’in köşeye giden zayıf vuruşunda Volkan yatarak topa sahip oldu.

4. dakikada yakalanan kontratakta sol kanattan ceza sahası içine hızla giren Fofana’nın rakibinden sıyrılarak vuruşunda top kaleci Volkan’dan döndü.

9. dakikada Neto’nun geri pasında araya giren Jahovic kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı.

Jahovic’in dokunuşunda Volkan tehlikeyi yatarak ayakları ile önledi.

14. dakikada Velbuena’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Fernandao’nun kafa vuruşu kaleci Patrik Carlgren’da kaldı.

16. dakikada Şener’in sağ kanatta son çizgiden ortasında arka direkte topa iyi yükselen Fernandao’nun kafa vuruşunu kaleci Patrik Carlgren son anda kornere çeldi.

23. dakikada Alper Potuk'un pası ile ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Valbuena’nın sağ ayağı ile plase vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

26. dakikada Skubic’in sağ kanattan ortasında Jahovic’in dokunuşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

28. dakikada Mehmet Topal’ın sol kanattan ortasında Soldado ceza sahası içinde kafayla topu Fernandao’ya indirdi. Fernandao’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Şener’in sağ kanattan ortasında Selim Ay ters bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



58. dakikada Valbuena’nın sol kanattan ceza yayına çıkardığı yerden pasta Soldado’nun topun gelişine vuruşunda kaleci Patrik Carlgren sağ köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

64. dakikada Fernandao sağ kanattan ceza sahasına girerken Selim Ay’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı noktasının başına geçen Soldado’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Moryke Fofana’nın sağ ayağının içi ile vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1

73. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan yerden ortasında altıpas içinde topla buluşan Jahovic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

85. dakikada Valbuena'nın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mehmet Ekici'nin volesi kaleci Patrik Carlgren'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neto xx, Neustaedter xx, Hasan Ali xx, Alper Potuk xx (Eljif Elmas dk. 90 ?), Josef de Souza xx, Mehmet Topal xx, Valbuena xx, Soldado xx (Janssen dk. 79 ?), Fernandao xx (Mehmet Ekici dk. 68 xx)

Yedekler: Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Giuliano, Samed Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Atiker Konyaspor: Patrik Carlgren x, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim Ay x, Eren Albayrak xx, Ömer Ali xx (Orkan Çınar dk. 78 ?), Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Vedat Bora xx (Milosevic dk. 46 xx), Moryke Fofana xxx (Yatabare dk. 86 ?), Adis Jahovic xxx

Yedekler: Emrullah Şalk, Wilfred Moke, Volkan Fındıklı, Volkan Şen, Musa Araz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Fernandao (dk. 28), Selim Ay (dk. 34), Soldado (dk. 65 pen.) (Fenerbahçe), Fofana (dk. 70), Jahovic (dk. 73) (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: Ali Turan, Selim Ay, Fofana (Atiker Konyaspor)

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