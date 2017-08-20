ÖZET İZLE: Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? |Fener Trabzon maçı geniş özet ve golleri

Fenerbahçe Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili detaylar burada. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Fener Trabzon geniş özeti ve golleri izle ve FB TS maçı kaç kaç bitti? gibi merak ettiklerinizi bu haberde derledik. Bir tarafta yeni Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları elde edemeyen Aykut Kocamanlı Fenerbahçe, diğer tarafta ise geçen sezonun 2. dönemi fırtına gibi esen Trabzonspor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Fenerbahçe Trabzonspor maçını futbolseverler ilgi ile takip etti. Eleştirilerin odağında kalmaktan kurtulmak isteyen Kocaman, Trabzonspor karşısında Kadıköy'de galip gelerek kötü gidişe ''dur'' demek istiyordu. Trabzonspor ise ligde kendi evinde aldığı 2-1'lik Konyaspor galibiyetinin ardından zorlu Fenerbahçe deplasmanından da puan yada puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyordu.İlk yarıda 5. dakikada Burak Yılmaz'la öne geçen Trabzonspor, ilk yarının son anlarında Alper Potuk'un golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1 beraberlikle kapandı. İkinci yarıda da heyecanlı geçen mücadelede 56. dakikada sahneye çıkan Olcay Şahan müthiş bir gole imza atarak takımını yeniden öne geçirdi. 84. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe, yeni transfer Valbuena ile yeniden beraberliği yakaladı. Geride kalan dakikalarda da başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan kullanılan taçta defansta Skrtel’den dönen topu Kucka, bekletmeden ceza sahası içine orta açtı. Kucka’nın ortasında defansın arkasına sarkan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla kaleci Volkan Demirel’in sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Isla’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena’nın sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Onur, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Valbuena'nın taçtan pasında sol kanatta topla buluşan Alper, son çizgiye inmeden rakiplerini geçerek, ceza sahası içine girdi ve ters köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada Giuliano’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Topal’ın rövaşata denemesinde meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

56. dakikada Yusuf’un pasında ceza yayı üzeri sol tarafında topla buluşan Olcay’ın uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel’in sağ tarafından ağlarla buluştu. 1-2

68. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Skrtel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

83. dakikada Aatif’ın ceza sahası içi sağ çaprazında ortasında ceza sahasında bulunan Kucka’nın eline çarpan topu karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, penaltı olarak değerlendirdi.

84. dakikada Valbuena’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2

86. dakikada sol taraftan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Skrtel’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından dışarı çıktı.

90+2. dakikada N'doye'un sol çizgiden kaptığı topta ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustadter x (Soldado dk. 62 x), Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza x, Dirar x (Aatif dk. 76 x), Valbuena xx, Alper xx, Robin van Persie x (Giuliano dk. 46 x)

Yedekler: Kameni, Hasan Ali, Samed, Oğuz, Ozan, Ahmethan

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx, Mas xx, Okay xx, Kucka xx, Bero xx (Bongonda dk. 87 ?), Olcay xx, Yusuf Yazıcı xx (Onazi dk. 63 x), Burak Yılmaz x (N'doye dk. 20 x)

Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet, Mustafa, Abdülkadir, Butuhan, Yusuf Erdoğan, Rodallega

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Alper (dk. 45), Valbuena (dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (dk. 5), Olcay (dk. 56) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Olcay, Yusuf, Mas, Bero (Trabzonspor), Alper, Josef de Souza (Fenerbahçe)

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ DETAYLAR:

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe’nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip 88 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, 4’er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 119 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili ekip ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 34 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin toplam 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe’nin ligdeki toplam 119 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan ilk maç 3-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona ererken İstanbul’da oynanan ikinci maç ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 20 YILDIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır kazanamıyor. Bordo-mavililer Kadıköy’de en son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skor ile almıştı. Karadeniz ekibi yaptığı son 20 lig maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı ve hiç galip gelemedi.

FENERBAHÇE’NİN 11’İ

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie

TRABZONSPOR’UN 11’İ

Onur, Joao Pereira, Mas, Durica, Uğur, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz