ÖZET İZLE: Galatasaray 4 -1 Kayserispor | Spor Toto Süper Lig maçı geniş özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta kapanış maçında Galatasaray, Kayserispor’u konuk etti. İki sarı-kırmızılı ekibin mücadelesinde Galatasaray, rakibini Tolga, Belhanda ve Gomis’in golleriyle 4-1 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY 4 - 1 KAYSERİSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR (ilk yarı)

9. dakikada Linnes’in pasında topla buluşan Belhanda şut denemesini yaptı ancak kaleci Lung bu pozisyonda topa sahip oldu.

16. dakikada Garry Rodrigues'in ceza sahası içine gönderdiği topa Tolga Ciğerci savunmadan önce dokundu ve takımını öne geçirdi. 1-0

29. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Levent, kafa vuruşuyla eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

35. dakikada Maicon’un ortasında Gomis'in pasıyla topla buluşan Belhanda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

37. dakikada Belhanda’nın pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis'in 2 kişiyi geçerek yaptığı vuruşta topu ağlara gitti. 3-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Tolga’nın vuruşunda kaleci Lung mutlak bir golü önledi.

65. dakikada Maicon'un ara pasıyla topla buluşan Rodrigues, kaleciyi geçerek topu Gomis'e verdi. Gomis topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

79. dakikada gelişen Galatasaray atağında son çizgide topla buluşan Linnes'in içeriye kestiği topta Gomis’in vuruşunda kaleci Lung gole engel oldu.

87. dakikada Linnes’in ara pasında topla buluşan Gomis'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Maicon xxx, Serdar xxx, Mariano xxx, Linnes xx, Tolga xxx, Rodrigues xxx, Fernando xxx (Koray dk. 82 ?), Belhanda xxx (Eren dk. 86 ?), Ndiaye xxx (Sinan dk. 73 xx), Gomis xxx

Yedekler: Eray, Carole, Ahmet, Atalay, Selçuk, Yasin, Recep

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kayserispor: Lung xx, Kana Biyik x, Sapunaru x, Levent xx, Lopes xx, Henrique x (Mendes dk. 46 xx), Toledo xx (Badji dk. 56 xx), Deniz xx, Güray xx, Umut x, Gyan x (Bia dk. 71 x)

Yedekler: Muammer, Canberk, Atila, Erdal, Erkan, Şamil, Varela

Teknik Direktör: Marias Sumudica

Goller: Tolga (dk. 16), Belhanda (dk. 35), Gomis (dk. 37, dk. 87) (Galatasaray), Levent (dk. 29) (Kayserispor)

Kırmızı Kart: Lopes (dk. 85) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Belhanda, Sinan (Galatasaray), Henrique, Toledo (Kayserispor)

Maç sonu 3'lüsü Muslera'dan

Kayserispor karşısında 4-1 kazanan Galatasaray'da futbolcular tribünlere çağrıldı. Karşılaşma sonunda Muslera taraftarlara 3'lü çektirdi.

Kayserispor'u çok iyi bir oyun sonunda 4-1 mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar da oldukça mutluydu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, karşılaşma sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı. Maçta 2 gol atan Gomis, tribünlerin çağrısı üzerine soyunma odasına koşarak yeni bir tişört giyindi ve maçta giydiği formayı taraftarlara attı. Oyuna girdikten sonra ıslıklanan Sinan Gümüş, doğrudan soyunma odasına giderken karşılaşma sonunda Muslera, tribünlere 3'lü çektirdi.

Galatasaray - Kayserispor maçının ilk yarısına yeni transferler damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısına Galatasaray’ın yeni transferleri Belhanda ve Gomis damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısına yeni transferler Belhanda ve Gomis damga vurdu. Her iki oyuncu da karşılaşmanın ilk yarısında birer gol ve asist yaptı. Öte yandan sezon öncesinde, 'taklalarımla maça damga vuracağım' açıklamalarını yapan Belhanda, attığı golün ardından sevincini takla şovu ile yaptı. Gomis ise takımının 3. golünü attıktan sonra aslan yürüyüşü yaptı.

Sahne yeni Aslan’ın

Geçen sezon hayal kırıklığı oluşturan 3 defa hoca değiştiren ve çareyi kadro değişiminde bulan Galatasaray, Kayseri önünde. TT Arena’daki maçın özeli ve merak edileni ise yeni bir Aslan’ın sahnede olması. Mesela, Gomis, Belhanda, Maicon, Fernando, Ndiaye, Mariano. Sarı-kırmızılı camianın geneli yönetimin icraatlarına muhalif olsa da takımın durumu merak konusu.

Türk Telekom Stadyumu'nda iki misafir

Galatasaray'ın Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ilk haftasındaki Kayserispor maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda iki özel konuğu vardı.

Bunlardan ilki Kayseri'de yaşayan Serebral Palsi hastası Göktu Bozdemir'di. Cumartesi günü sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki antrenmanını da izleyen Göktu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Harika bir stüdyonuz var. 24 saat GSTV izliyorum. 24 saatim Galatasaray ile geçiyor. Statta olmak çok güzel bir duygu. Ortak paydamız Galatasaray, Galatasaray sayesinde ayaktayım. Galatasaray'ın özlediğimiz günlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Bir diğer özel misafir ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada gündem olan Doruk Karbuz'du. Ailesiyle birlikte Yalova'dan İstanbul'a gelen Doruk, "Galalatasaray yeni ve çok iyi transferler yaptı. Bence bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.