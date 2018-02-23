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ÖZET İZLE: Galatasaray 5-0 Bursaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Galatasaray Bursaspor kaç kaç bitti?

Galatasaray Bursaspor maç özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Bursaspor karşılaştı. Galatasaray Bursaspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Galatasaray Bursaspor maçı kaç kaç bitti ! İşte detaylar...

ÖZET İZLE: Galatasaray 5-0 Bursaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Galatasaray Bursaspor kaç kaç bitti?
Galatasaray Bursaspor Maçından Kareler - Foto Galeri

23 Şubat 2018 22:15
Galatasaray Bursaspor Maç Sonu - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray evinde Bursaspor'u 5-0 yendi ve bir hafta aradan sonra maç fazlasıyla yeniden liderliğe yerleşti. Ligin 21. haftasına lider giren ancak geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden ve liderliği Medipol Başakşehir'e bırakan sarı kırmızılılar 23. haftada 47 puan ve maç fazlasıyla ziryeve yeniden yerleşti.

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Maçtan dakikalar 

11. dakikada sol tarafta topla buluşan Nagatomo ceza sahası içi sol tarafında bulunan Rodrigues’e pasını aktardı. Rodrigues’in pasında ceza yayı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Gomis’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girerek, ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Rodrigues şutunu çekmeye hazırlanırken, Bursaspor savunması araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Bursaspor savunmasında Ekong’un Belhanda’ya yaptığı müdahale sonucu hakem Bülent Yıldırım kırmızı kart kararı verdi.

41. dakikada sol kanattan Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Bursaspor savunmasından seken top direkten döndü. Pozisyonun devamında sağ tarafta topu kapan Feghouli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Belhanda’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun’dan döndü. Dönen topa Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

43. dakikada savunmanın hatasını değerlendiren Gomis’in kaptığı top Rodrigues’in önünde kaldı. Ceza sahası içine sol çaprazdan giren Rodrigues’in kaleci Harun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

49. dakikada Linnes’in içeri çevirdiği topa kaleci Harun ayaklarıyla müdahale etti. Harun’dan dönen top Serdar Aziz’in önünde kaldı. Serdar’ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

58. dakikada sağ taraftan Selçuk’un kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top Maicon’un önünde kaldı. Maicon’un düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.

72. dakikada Rodrigues’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Belhanda’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası son çizgisine inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Ekrem Kan xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Mariano dk. 67 x), Maicon xx, Serdar xx, Nagatomo xx, Selçuk xx (Eren dk. 76 x), Donk xx (Yasin dk. 55 x), Rodrigues xxx, Feghouli xx, Belhanda xx, Gomis xxx

Yedekler: Eray, Latovlevici, Hakan Balta, Ahmet, Tolga, Fernando, Sinan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bursaspor: Harun x, Ertuğrul xx, Ekong xx, Titi xx, Shehu xx, Agu xx, Bostock xx, Behich xx, Batalla xx (Yusuf Erdoğan dk. 63 x), Joshua John xx (Furkan dk. 73 x), Stancu x (Sinan dk. 34)

Yedekler: Muhammed, Barış, Onur, Faty, Furkan, Alper, Ekoko, Delarge

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Goller: Gomis (dk. 11, 72 ve 90+1), Rodrigues (dk. 43), Serdar (dk. 49) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Ekong (dk. 41) (Bursaspor)

Sarı kart: Yasin (Galatasaray)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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