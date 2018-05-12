ÖZET İZLE | Galatasaray - Yeni Malatyaspor özet izle goller izle

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.



Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım ilk dakikada Belhanda ve 12. dakikada Gomis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.



Bu galibiyetle Galatasaray puanını 72'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.



Galatasaray, haftaya deplasmanda oynayacağı Göztepe maçında bir puan alsa da şampiyonluğunu ilan edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık’ın hatasında Rodrigues, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Rodrigues’in içeri çevirdiği topa arka direkte Belhanda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Rodrigues’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

12. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine hızla giren Rodrigues’in içeri çevirdiği topa kale önünde Gomis’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

27. dakikada Malatyaspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Sinan, sol kanatta bulunan Rodrigues’e pasını aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in yaptığı sert vuruşta kaleci Farnolle iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

38. dakikada Fernando’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sinan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.



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