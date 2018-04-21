ÖZET İZLE: Gaziantepspor 1-4 Eskişehirspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Gaziantepspor Eskişehirspor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gaziantepspor sahasında Eskişehirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Eskişehirspor 4-1 kazandı.
Gaziantepspor Eskişehirspor Maçı Özeti ve Golleri İzle
Maçtan dakikalar
45. dakikada sağ kanattan Dorukhan'ın ceza sahası içerisine attığı pası Bruno ağlarla buluşturdu. 0-1
49. dakikada sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun içeriye yerden yaptığı ortayı Kaan filelerle buluşturdu. 0-2
54. dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasına ceza sahası dışından gelişine vuran Serhan'ın şutu üst direkten döndü.
72. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Hüseyin ceza sahasına sokuldu. Hasan Ayaroğlu'na verdiği pası Ayaroğlu gole çevirdi. 0-3
75. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pası Bruno plase vuruşu ile ağlara gönderdi. 0-4
83. dakikada Hüseyin'in ceza sahası içerisine yaptığı ortayı Oktay düzgün vuruşu ile gole çevirdi. 1-4
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Erkan Engin xx, Ahmet Ayaz, xx, Gökmen Baltacı xx
Gaziantepspor: Musa xx, Hasan Genç xx, Deniz xx, Zeki xx (Müslüm dk. 80 ?), İlker xx, Hüseyin xx, Ahmet xx (Harun Enes dk. 65 ?), Erdal Özdemir xx, Serhan xx (Oktay dk. 56 xx), Yusuf xx, Mustafa xx
Yedekler: Adnan, Yakup, Gökhan, Sait, İbrahim Halil, Emirhan, Mehmet Kasım
Teknik Direktör: Faik Demir
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin xx, Dorukhan xx, Bilal xx, Kaan xxx (İbrahim Halil dk. 79 ?), Hasan Ayaroğlu xxx, Semih xx (Bedirhan dk. 56 ?), Akamınko xx, Hürriyet xx, Semih Güler xx, Bruno xxx,
Yedekler: Gökhan, Aykut, Fıratcan, Furgan, Mevlüt, Cemali,Mehmet, Andaç
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Bruno (dk. 45), Kaan (dk. 49) Hasan Ayaroğlu (dk. 72), Bruno (dk. 75) (Eskişehirspor), Oktay (Gaziantepspor)
Abdülkadir Güneş