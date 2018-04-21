ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 0-3 Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Gençlerbirliği Osmanlıspor kaç kaç bitti?

Gençlerbirliği Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle!Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu. Küme düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde Osmanlıspor 26. dakikada Regattin'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk ekip oyundaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü ve 74. dakikada Regattin ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü Serdar Gürler söyledi ve Osmanlıspor sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonuçla Gençlerbirliği düşme potasının içine girdi ve 30 puanla 16. sırada kaldı. Osmanlıspor ise 32 puana yükselerek 15. sırada kendisine yer buldu.

Maçtan dakikalar

13. dakiakda Regattin’in sol kanattan kullandığı faulde topa yükselen Yalçın’ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci Hopf soluna yatarak son anda kornere çeldi.

21. dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Manu’nun pasında altıpas üzerinde topla buluşan Skuletic’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Karcemarskas topu güçlükle çeldi.

25. dakikada Serdar’ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta kaleci Hopf topu 2 hamlede kontrol etti.

26. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lembi'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Regattin'in bekletmeden yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+2. dakikada savunmanın büyük hatasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın ceza sahası içi sol çaprazına inerek yaptığı plase vuruşta kaleci Hopf topu güçlükle çeldi.

61. dakikada Manu’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi.

74. dakikada Osmanlı farkı 2’ye çıkardı. Umar’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin, topu kontrol ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

77. dakikada Osmanlıspor maçta 3. golü buldu. Umar’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar, açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-3

85. dakikada duran top kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Sessegnon geçti. Sessegnon’un şutunda kaleci Karcemarskas, soluna yatarak topu çeldi. Karcemarskas’tan dönen top İlker’in önünde kaldı. Altı pas üzerinde topla buluşan İlker’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Baki Tuncay Akkın xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx (dk. 46 Khalili xx), Claro xx, Pogba xx (dk. 71 Aydın Karabulut xx), Alper Uludağ xx, Sessegnon xx, Scekic xx, Zeki Yavru xx, Manu xx, Jailton xx (dk. 65 İlker Karakaş xx), Skuletic xx

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Uğur Çiftçi, Milinkovic, İssah, Serdar Özkan, Rahmetullah Berişbek, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Özat

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Pinto xx, Ceyhun Gülselam xx (dk. 81 Mehmet Güven x), Musa Çağıran xx (dk. 71 Umar xx), Serdar Gürler xx, Lembi xx, Regattin xxxx, Cikalleshi xx (dk. 84 Maxsö x)

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Furkan Özçal, Özer Hurmacı, Muhammed Bayır, Luiz Carlos

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Regattin (dk. 26 ve 74), Serdar Gürler (dk. 77) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Manu, Pogba (Gençlerbirliği), Vrsajevic (Osmanlıspor)