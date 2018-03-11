ÖZET İZLE: Göztepe 2-1 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Göztepe Antalyaspor Maçı Kaç Kaç Bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe, Antalyaspor’u konuk etti. Mücadele Göztepe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Göztepe 2-1 Antalyaspor

Maçtan dakikalar(İlk yarı)

2. dakikada Castro'nun sol çaprazdan getirdiği topta Demba Ba'nın arkası dönükken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

13. Göztepe savunmasında Kadu'dan seken topa Doukara'nın gelişine sert vuruşunda top auta gitti.

25. dakikada sol kanattan Sakıp'ın ceza alanına getirerek yerden ortaladığı topa sert vuran Deniz Kadah'ın şutunu Beto çıkardı.

32. ceza alanında Djourou'dan sıyrılan Demba Ba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunu kaleci Boffin kornere çeldi.

36. Halil'in ara pasında kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Demba Ba, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Kadu'dan sıyrılıp ceza alanına sokulan Doukara'nın vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Deniz Kadah'ın yaptığı vuruşta kaleci Beto gole izin vermedi.

55. dakikada Poko'nun ortasında ceza alanında Demba Ba'nın iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

72.dakikada Rotman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Boffin topu kornere çeldi.

74. dakikada sol kanatta topla buluşan Halil Akpınar'ın yerden ceza alanına gönderdiği topa Demba Ba kale ağzında dokunarak takımını öne geçirdi. 2-1

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Göztepe: Beto xx, Tanju xx, Kadu xx, Reis xx, Traore xx, Selçuk xx (Rajko Rotman dk.59 x), Poko xx (Leo dk. 90 ?), Castro xx, Halil xx, Gouffran xx (Tayfur dk. 83 ?), Demba Ba xxx

Yedekler:Günay, Nabil, Erol, Doğanay, Milos, Kerem, Muhammed Enes

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Antalyaspor: Boffin x, Celustka x, Diego xx, Djourou xx (Yekta dk.78 x), Sakıp xx, Hakan xx (Harun dk.88 ?), Doukara x, William x, Emre x (Milan dk.72 x), Deniz x, Maicon x

Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Luis Francisco, Jevtovic, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Demba Ba (dk. 36, 75) Göztepe, Doukara (dk. 80) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Celutska (dk. 90) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Poko, Selçuk, Rotman (Göztepe), William, Hakan, Diego Angelo, Sakıb, Emre (Antalyaspor)

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