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ÖZET İZLE: Juventus 2-2 Tottenham Maç Özeti ve Golleri İzle| Juventus Tottenham kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus ile Tottenham karşılaştı. Juventus Tottenham maçı kaç kaç bitti? Juventus Tottenham maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Juventus 2-2 Tottenham Maç Özeti ve Golleri İzle| Juventus Tottenham kaç kaç bitti?

14 Şubat 2018 00:43

Juventus ile Tottenham, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geld. Daha önce aralarında oynadıkları tek hazırlık maçını Juventus 2-1 kazanmıştı.Tottenham ise UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu Real Madrid'in önünde 16 puanla lider tamamladı. Juventus ise D Grubu'nda Barcelona'nın 3 puan gerisinde kalarak 11 puanla 2. sıradan tur atladı. İşte Juventus ile Tottenham arasında oynanan maçın geniş özeti ve gollleri...

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Juventus - Tottenham maç sonuçları

Juventus ile Tottenham, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecekler. Daha önce aralarında oynadıkları tek hazırlık maçını Juventus 2-1 kazanmıştı.

JUVENTUS'UN SON 5 MAÇI:

22/01/18 İTA Juventus 1 - 0 Genoa (1 - 0)

27/01/18 İTA Chievo 0 - 2 Juventus (0 - 0)

30/01/18 İTK Atalanta 0 - 1 Juventus (0 - 1)

04/02/18 İTA Juventus 7 - 0 Sassuolo (4 - 0)

09/02/18 İTA Fiorentina 0 - 2 Juventus (0 - 0)

TOTTENHAM'IN SON 5 MAÇI:

27/01/18 FAK Newport 1 - 1 Tottenham (1 - 0)

31/01/18 İNP Tottenham 2 - 0 Man United (2 - 0)

04/02/18 İNP Liverpool 2 - 2 Tottenham (1 - 0)

07/02/18 FAK Tottenham 2 - 0 Newport (2 - 0)

10/02/18 İNP Tottenham 1 - 0 Arsenal (0 - 0)

 

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