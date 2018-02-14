ÖZET İZLE: Juventus 2-2 Tottenham Maç Özeti ve Golleri İzle| Juventus Tottenham kaç kaç bitti?

Juventus ile Tottenham, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geld. Daha önce aralarında oynadıkları tek hazırlık maçını Juventus 2-1 kazanmıştı.Tottenham ise UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nu Real Madrid'in önünde 16 puanla lider tamamladı. Juventus ise D Grubu'nda Barcelona'nın 3 puan gerisinde kalarak 11 puanla 2. sıradan tur atladı. İşte Juventus ile Tottenham arasında oynanan maçın geniş özeti ve gollleri...

Juventus - Tottenham maç sonuçları

Juventus ile Tottenham, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecekler. Daha önce aralarında oynadıkları tek hazırlık maçını Juventus 2-1 kazanmıştı.

JUVENTUS'UN SON 5 MAÇI:

22/01/18 İTA Juventus 1 - 0 Genoa (1 - 0)

27/01/18 İTA Chievo 0 - 2 Juventus (0 - 0)

30/01/18 İTK Atalanta 0 - 1 Juventus (0 - 1)

04/02/18 İTA Juventus 7 - 0 Sassuolo (4 - 0)

09/02/18 İTA Fiorentina 0 - 2 Juventus (0 - 0)

TOTTENHAM'IN SON 5 MAÇI:

27/01/18 FAK Newport 1 - 1 Tottenham (1 - 0)

31/01/18 İNP Tottenham 2 - 0 Man United (2 - 0)

04/02/18 İNP Liverpool 2 - 2 Tottenham (1 - 0)

07/02/18 FAK Tottenham 2 - 0 Newport (2 - 0)

10/02/18 İNP Tottenham 1 - 0 Arsenal (0 - 0)