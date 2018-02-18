ÖZET İZLE: Karabükspor 0-3 Akhisarspor Maç Özeti ve Golleri izle|Karabük Akhisar kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karabükspor Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Akhisarspor 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Kage, Caner’den sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kaleci Milan Lukac'ta kaldı.

6. dakikada Kage'nin pasıyla sol kanattan atağa katılan İshak Doğan ceza alanı içine gönderdiği ortasına Alexe’nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda İshak’ın içeriye ortasında Lopes kale çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırarak mutlak golü önledi.

22. dakikada topla birlikte ilerleyen Osman Çelik, ceza yayı hemen gerisinden sağ ayağıyla çok sert ve düzgün yaptığı vuruşundan kaleci Milan Lukac üzerine gelen topu çıkartmayı başardı.

30. dakikada Larsson ceza yayı içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşundan top kalenin solundan dışarı gitti.

40. dakikada kullanılan korner atışından Mustafa Yumlu’nun kafasında top ağlara gitti. 0-1

52. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İshak'ın ortasında Skulason'un altıpas gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

58. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Muğdat'ın rakiplerini geçerek ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kalecenin solundan ağlara gitti. 0-2

60. dakikada Ergin Keleş'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu göğüsüyle önüne indiren İshak Doğan'ın gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Milan Lukac'ın üzerine gitti.

73. dakikada Ferhat’ın Seleznyov’u ceza sahasında düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı atışını kulanan kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi. 0-3

83. dakikada Ibanez'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Leandrinho'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan Dedeş xx, Süleyman Özay xx

Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat Görgülü x, Hakan Aslantaş xx, İshak xx, Kravchenko xxx, Adam Stahl xx, Ibanez xx, Herve Kage x (Murat dk. 62 x), Osman Çelik x (Leandrinho dk. 82 ?), Skulason xx, Alexe x (Ergin dk. 33 x)

Yedekler: Rybka, Tayyib, Alican, Özgür Yılmaz, Yusuf, Cem Özdemir, Bliznichenko

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xxx, Mustafa Yumlu xxx, Ömer Bayram xx, Lopes xxx, Caner xx, Soner Aydoğdu xx, Sissoko xxx, Larsson xx (Bia dk. 79 x), Eray xx (Bilal Kısa dk. 73 x), Olcan Adın x (Muğdat dk. 23 xxx), Seleznyov xxx

Yedekler: Fatih, Orhan, Dany, Barbosa, Aykut, Onur Ayık, Henrique

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 40), Muğdat (dk. 58), Soner (dk. 74 pen.) (TM Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ergin Keleş, Leandrinho, Osman, Ferhat (K.Karabükspor), Soner, Sissoko (TM Akhisarspor)

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara

