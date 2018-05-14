ÖZET İZLE | Karabükspor Fenerbahçe özet izle goller izle

Karabükspor - Fenerbahçe maçı! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Karabükspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.



Sarı - Lacivertliler mücadeleyi 7-0 kazanmayı başardı ve şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Kravchenko (k.k) Fernandao (2) Aatıf, Soldado, Dirar ve Janssen kaydetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 69'a yükseltti. Karabükspor ise 12 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Mehmet Topal ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Chahechouhe’nun vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Soldado’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao, kalesini terk eden Oleksandr Rybka'nın solundan topu ağlara gönderdi. 0-2

29. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası sol kanattan ortasında arka direkte topa gelişine vuran Fernandao ağları sarstı. 0-3

38. dakikada Soldado’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe, Kravchenko'yu çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Fernandao’nun pasında müsait pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Soldado, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-5

61. dakikada Murat Akın'ın kaptırdığı topu önünde bulan Josef De Souza hızla ceza alanına girerek pasını Roberto Soldado'ya aktardı. Soldado'nun sağ çaprazdan vuruşunda Rybka topu kornere çeldi.

77. dakikada Aatif Chahechouhe'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Nabil Dirar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-6

86. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla ceza sahasına giren Ergin Keleş’in sağ çaprazdan sert vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+4. dakikada Mehmet Topal’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Janssen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-7

Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Karabükspor: Oleksandr Rybka xx, Hakan Aslantaş xx, İshak Doğan xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Anton Kravchenko xx, Cem Özdemir xx (Ahmet Karadayı dk. 59 xx), Murat Akın xx (Yusuf Akbulut dk. 73 x), Osman Çelik xx, Ergin Keleş xx, Herve Kage xx (Özgür Yılmaz dk. 78 x), Andrey Bliznichenko xx

Yedekler: Furkan Kaçar, Çağlar Şahin Akbaba, Arif

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Fenerbahçe: Volkan xx, Roman Neustadter xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Martin Skrtel xx, Giuliano xx, Aatif Chahechouhe xx (Mathieu Valbuena dk. 83 ?), Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Roberto Soldado xx (Vincent Janssen dk. 66 x), Fernandao xx (Nabil Dirar dk. 66 x)

Yedekler: Erten, Carlos Kameni, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Oğuz, Alper, Mehmet Ekici

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Anton Kravchenko (dk. 2 k.k.), Fernandao (dk. 20 ve 29), Aatif Chahechouhe (dk. 38), Soldado (dk. 47), Nabil Dirar (dk. 77), Janssen (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Herve Kage, Yusuf (Karabükspor), Martin Skrtel, Nabil Dirar (Fenerbahçe)



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