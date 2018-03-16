ÖZET İZLE: Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle |Kasımpaşa Antalyaspor Maçı Kaç Kaç

Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 8 galibiyet,7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 31 puanla 11.sırada yer alan Kasımpaşa oynadığı son 25 karşılaşmada 6 galibiyet,7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 25 puanla 15.sırada bulunan Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Peki Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti nereden izleyebiliriz? Kasımpaşa Antalyaspor maçı golleri... Kasımpaşa Antalya maç özeti izleme linki... İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı özeti ile ilgili tüm detaylar...

KASIMPAŞA 2 - 3 ANTALYASPOR

Maçtan dakikalar

50. dakikada Mensah’ın Maicon’a yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık sarı kart olarak değerlendirdi. Portekizli futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

53. dakikada orta sahada topla buluşan Doukara, topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Ben Youssef ile ikili mücadelede topa kazanan Doukara’nın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ben Youssef’in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Trezeguet’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada ceza sahası sol çaprazından Veignea’nun ara pasında kale önünde topla buluşan Trezeguet’nin vuruşunda meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasından kornere gitti.

66. dakikada sol taraftan Ahmed Ildız’ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

70. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne, Trezeguet ile verkaç sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

76. dakikada sağ kanattan Harun’un içeri çevirdiği topa kale önünde Deniz Kadah’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



82. dakikada sağ kanattan Yekta’nın yaptığı ortada kale önünde Diego, yaptığı kafa vuruşuyla topu arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Harun’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx (Etoundi dk. 89 ?), Veigneau xx, Pavelka xx, Ahmed Ildiz (Neumayr dk. 85 ?) xx, Mensah xx, Eduok xx (Koita dk. 54 x), Trezeguet xx, Diagne xx

Yedekler: Kadem Burak, Eray, Burak, Onur, Hakan, Hasan, İlhan, Etoundi

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Antalyaspor: Boffin xx, Sangare xx, Djourou xx, Diego xx, Sakıb Aytaç xx, Yekta Kurtuluş xx, Fernando xx (Musa dk. 90+3 ?), Maicon xx (Chico dk. 87 ?), Deniz Kadah xx, Jevtovic xx (Harun dk. 74 x), Doukara xx

Yedekler: Ozan, Ferhat, Musa, Yusuf, Hamdi, Mustafa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Deniz Kadah (dk. 42), Doukara (dk. 53), Harun (dk. 82) (Antalyaspor), Diagne (dk. 66 ve 70) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Mensah (dk. 50) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sangare, Fernando, Yekta, Jevtovic (Antalyaspor)

Sadiku ve Veysel cezalı

Kasımpaşa’da kırmızı-beyazlılar ile oynayacağı maç öncesinde iki eksik bulunuyor. Deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Veysel ve Sadiku sarı kart görerek, Antalyaspor karşısında takımını yalnız bıraktı. Kemal Özdeş’in savunma örgüsünde Veysel’in yerine Veigneau’yu sahaya sürmesi beklenirken, Sadiku’nun yokluğunda ise orta sahada Pavelka- Etoundi ikilisine görev vermesi öngörülüyor.

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