ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Kasımpaşa Alanyaspor kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar
14. dakikada Isaac’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Efecan Karaca’nın yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov’un içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Euok yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
41. dakikada sağ kanattan Popov’un içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza sahası dışına seken topa Pavelka’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Efecan’ın içeri çevirdiği topa Emre Akbaba vuruşunu yaptı. Ben Youssef’in elle müdahalesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
45+2. dakikada Emre Akbaba’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada İlhan Depe’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, pasını Eduok’a aktardı. Eduok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
71. dakikada Pavelka’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Eduok’un yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
80. dakikada Wellinton’un ceza sahası önünde yaptığı hatalı pasta top Trezeguet’in önünde kaldı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.
87. dakikada sol köşeden Neumayr’ın kullandığı kornerde kale önünde Mbaye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Samet Çiçek xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veysel xx, Pavelka xx (Mbaye dk. 85 xx), Sadiku xx, Trezeguet xx, Murillo xx (İlhan Depe dk. 60 x), Mensah xx (Neumayr dk. 76 x), Eduok xx
Yedekler: Eray, Abdullah, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Hakan Demir, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Wellinton xx, Fofana xx, Tzavellas xx, Isaac xx, Efecan xxx, Mbilla xx (Lungu dk. 22 x) (Taha dk. 73 x), Emre Akbaba xx, Nskala xx, Fernandes xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan, Birol, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Remy
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 45+2) (A. Alanyaspor), Eduok (dk. 22 ve 71), Mbaye (dk. 87) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Fofana (dk. 82) (A. Alanyaspor)
Sarı kartlar: Omeruo, Ben Youssef (Kasımpaşa), Nskala (A. Alanyaspor)
Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu