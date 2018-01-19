Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Kasımpaşa Alanyaspor kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Kasımpaşa Alanyaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 18.hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşılaştı. Kasımpaşa Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Alanyaspor geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Kasımpaşa Alanyaspor kaç kaç bitti?

19 Ocak 2018 22:02
KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar 

14. dakikada Isaac’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Efecan Karaca’nın yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov’un içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Euok yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

41. dakikada sağ kanattan Popov’un içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza sahası dışına seken topa Pavelka’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Efecan’ın içeri çevirdiği topa Emre Akbaba vuruşunu yaptı. Ben Youssef’in elle müdahalesinde hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada Emre Akbaba’nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada İlhan Depe’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, pasını Eduok’a aktardı. Eduok’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

71. dakikada Pavelka’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Eduok’un yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

80. dakikada Wellinton’un ceza sahası önünde yaptığı hatalı pasta top Trezeguet’in önünde kaldı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.

87. dakikada sol köşeden Neumayr’ın kullandığı kornerde kale önünde Mbaye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Samet Çiçek xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xxx, Ben Youssef xx, Omeruo xx, Veysel xx, Pavelka xx (Mbaye dk. 85 xx), Sadiku xx, Trezeguet xx, Murillo xx (İlhan Depe dk. 60 x), Mensah xx (Neumayr dk. 76 x), Eduok xx

Yedekler: Eray, Abdullah, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Hakan Demir, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Wellinton xx, Fofana xx, Tzavellas xx, Isaac xx, Efecan xxx, Mbilla xx (Lungu dk. 22 x) (Taha dk. 73 x), Emre Akbaba xx, Nskala xx, Fernandes xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan, Birol, Landel, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Remy

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Efecan Karaca (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 45+2) (A. Alanyaspor), Eduok (dk. 22 ve 71), Mbaye (dk. 87) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Fofana (dk. 82) (A. Alanyaspor)

Sarı kartlar: Omeruo, Ben Youssef (Kasımpaşa), Nskala (A. Alanyaspor)

Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç