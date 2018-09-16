ÖZET İZLE | Konyaspor 0-1 Fenerbahçe özet izle goller izle | Konyaspor Fenerbahçe kaç kaç?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Sarı - Lacivertliler'e deplasmanda galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada Eljif Elmas kaydetti.

Bu galibiyetle Fenerbahçe 3 hafta aradan sonra kazandı ve puanını 6'ya yükseltti. Konyaspor ise Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında derbi maçta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.



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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Yataberi'nin gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

32. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleci Serkan topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza yayının gerisinde topu önünde bulan Mehmet Topal'ın sert şutunda top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Benzia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Slimani'nin şutunda kaleci Serkan topu kornere gönderdi.

45. dakikada Yatabare'nin penaltı noktasının gerisinden şutunda top kaleci Harun'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Ferhat'ın penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdiği top Skrtel'e çarparak Skubic'in önünde kaldı. Skubic'in bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Harun sağ köşeden uzanarak topu çıkardı.

63. dakikada Jonsson'un ceza sahası içinde sağ taraftan gönderdiği topu önünde bulan Yatabare'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

67. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası içinde oluşan karambolde Benzia'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

90+1. dakikada ceza yayının gerisinde Uğur'un pasında topla buluşan Hurtado'nun sert şutunda kaleci Harun topu kornere gönderdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic (Hurtado dk. 71), Ömer Ali, Milosevic (Traore dk. 76), Yatabare, Jahovic (Fofana dk. 66)

Yedekler: Ertuğrul, Volkan Fındıklı, Diagne, Ali Turan, Moke, Vedat, Opanasenko

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail (Isla dk. 78), Mehmet, Jailson, Aatif (Elif Elmas dk. 61), Benzia (Frey dk. 85 ?), Ayew, Slimani

Yedekler: Volkan Demirel, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Reyes, Barış Alıcı, Valbuena, Yğithan,

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Gol: Elif Elmas (dk. 67) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Uğur Demirok, Jevtovic, Yatabare (Atiker Konyaspor), Harun (Fenerbahçe)