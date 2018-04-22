ÖZET İZLE: Konyaspor 2-0 Kasımpaşa Maçı Özeti Golleri İzle | Konya Kasımpaşa kaç kaç bitti?

Konyaspor Kasımpaşa geniş özeti ve golleri izle... İşte karşılaşmaya ait detaylar...
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Maçtan dakikalar
46. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı kaleye yönelen topu son anda kornere çeldi.
52. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Fofana’nın pasında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.
54. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına İlhan ön direkte kafa vuruşu yaptı, top üstten dışarı gitti.
71. dakikada Trezequet’in ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek kornere çıktı.
86. dakikada Mehdi Bourabia'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vedat, bekletmeden pasını Jahovic'e verdi. Kaleci Eray’dan sıyrılan Jahovic’in vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
89. dakikada Fofana’nın, Veysel'den sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinden vuruşunda top direğin yanında dışarı gitti.
Stat: Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Sönmez xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Moke xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ferhat x (Eren dk. 20 xx), Jonsson xx, Milosevic xx, Mehdi Bourabia xx, Fofana xx, Volkan xxx Vedat dk. 64 x), Eto'o xxx (Jahovic dk. 75 xx)
Yedekler: Emrullah, Patrick, Volkan Fındıklı, Orkan, Musa, Yatabare
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kasımpaşa: Eray xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka x, Sadiku x (Eduok dk. 76 x), İlhan x (Murillo dk. 64 x),
Trezeguet xx, Mensah xx, Diagne x
Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Youssef, Etoundi, Hasan Bilal, Ahmet Ildız, Onur, Hakan, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Samuel Eto'o (dk. 11), Jahovic (dk. 86) Atiker Konyaspor
Sarı kartlar: Moke, Milosevic (Atiker Konyaspor), Sadiku (Kasımpaşa)
Davut Has – Mustafa Beşer