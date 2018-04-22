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ÖZET İZLE: Konyaspor 2-0 Kasımpaşa Maçı Özeti Golleri İzle | Konya Kasımpaşa kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 30.hafta karşılaşmasında Konyaspor Kasımpaşa ile karşılaştı. Konyaspor Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Konyaspor Kasımpaşa maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Konyaspor 2-0 Kasımpaşa Maçı Özeti Golleri İzle | Konya Kasımpaşa kaç kaç bitti?

22 Nisan 2018 18:37

Konyaspor Kasımpaşa geniş özeti ve golleri izle... İşte karşılaşmaya ait detaylar...

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

46. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı kaleye yönelen topu son anda kornere çeldi.

52. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Fofana’nın pasında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.

54. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasına İlhan ön direkte kafa vuruşu yaptı, top üstten dışarı gitti.

71. dakikada Trezequet’in ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek kornere çıktı.

86. dakikada Mehdi Bourabia'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vedat, bekletmeden pasını Jahovic'e verdi. Kaleci Eray’dan sıyrılan Jahovic’in vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

89. dakikada Fofana’nın, Veysel'den sıyrıldıktan sonra ceza yayı içinden vuruşunda top direğin yanında dışarı gitti.

Stat: Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Sönmez xx, Yusuf Bozdoğan xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Moke xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ferhat x (Eren dk. 20 xx), Jonsson xx, Milosevic xx, Mehdi Bourabia xx, Fofana xx, Volkan xxx Vedat dk. 64 x), Eto'o xxx (Jahovic dk. 75 xx)

Yedekler: Emrullah, Patrick, Volkan Fındıklı, Orkan, Musa, Yatabare

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Eray xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka x, Sadiku x (Eduok dk. 76 x), İlhan x (Murillo dk. 64 x),
Trezeguet xx, Mensah xx, Diagne x

Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Youssef, Etoundi, Hasan Bilal, Ahmet Ildız, Onur, Hakan, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Samuel Eto'o (dk. 11), Jahovic (dk. 86) Atiker Konyaspor

Sarı kartlar: Moke, Milosevic (Atiker Konyaspor), Sadiku (Kasımpaşa)  

Davut Has – Mustafa Beşer

 

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