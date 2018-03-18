ÖZET İZLE: Konyaspor 2-0 Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Konyaspor Kayserispor kaç kaç bitti?

Konyaspor 1-0 Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle! Konyaspor Kayserispor şifresiz canlı izle ! Konyaspor Kayserispor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Konyaspor Kayserispor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Konyaspor Kayserispor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Konyaspor Kayserispor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 25 maçta 5 galibiyet,6 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 21 puanla 17.sırada yer alan Konya, oynadığı son 25 karşılaşmada 11 galibiyet,8 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 41 puanla 5.sırada Kayserispor ile karşılaşıyor. Konyaspor Kayserispor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Konyaspor Kayserispor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Konyaspor Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle

4' GOOOLLL!! Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'nun golüyle öne geçiyor. Ryan Mendes'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Samuel Eto'o, hızla ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ve yan kale direğine çarpan top ağlarla buluşuyor.