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ÖZET İZLE: Manisaspor 0-3 Rizespor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Manisa Rize kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Manisaspor Rizespor karşılaştı. Manisaspor Rizespor maçı kaç kaç bitti? Manisaspor Rizespor geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Manisaspor 0-3 Rizespor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Manisa Rize kaç kaç bitti?

21 Ocak 2018 18:24

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

14. dakikada sol kanattan Samu’nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Süleyman’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Mehmet’in sol kanattan kavisli ortasına altıpas içerisinde iyi yükselen Vedat Muriç’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.

31. dakikada sağ kanatta Orhan’ın havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Süleyman’ın yerden sert şutunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

43. dakikada Mikic’in pasıyla sol kanatta topa sahip olan Perovic’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

72. dakikada Çaykur Rizespor atağında Samu’nun ceza sahası içi solundan yerden pasında altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Vedat Muriç’in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

76. dakikada Rizespor atağında Galip’in göğsüyle indirdiği topa rakip ceza sahası yayının içinden gelişine vuran Muriç’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

79. dakikada Koray’ın sağ kanat son çizgiden ortasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Samu’nun vuruşunda top bir kez daha filelere gitti. 0-3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok xx, Cemal Bingül xx, Habip Tiryaki xx

Grandmedical Manisaspor: Göktuğ x, Mikic x, Hüseyin x, Hikmet x, Ümit Yasin xx, Abdülkadir x (Kağan dk. 67 x), Berk xx (Alper dk. 24 x), Asım xx, Bakaki x (Sebaihi dk. 54 x), Timur x, Perovic x

Yedekler: Deniz, Akın, Ömer, Uğur, Furkan Parsak

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Ramos xx, Mehmet xx (Emir Han dk. 88 ?), Orhan xx (Koray dk. 78 xx), Robin 

Yalçın xx, Recep xx, Galip xx, Saadane xx, Süleyman x (Özgür dk. 64 xx), Samu xxx, Vedat Muriç xxx
Yedekler: Cihan, Gürkan, Emir Han, Lincoln, Furkan Şimşek, Ozan, Oğulcan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Muriç (dk. 72 ve dk. 76), Samu (dk. 79) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Perovic, Mikic (Manisaspor), Saadene (Çaykur Rizespor)

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ
 

 

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