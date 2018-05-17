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ÖZET İZLE | Marsilya - Atletico Madrid özet izle goller izle

Marsilya - Atletico Madrid! UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Marsilya ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İşte Marsilya - Atletico Madrid karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | Marsilya - Atletico Madrid özet izle goller izle

17 Mayıs 2018 00:01

Marsilya - Atletico Madrid maçı! UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Marsilya ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.


İspanyol temsilcisi mücadeleyi 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.


 Atletico Madrid'e kupayı getiren golleri Antoine Griezmann (2) ve Gabi kaydetti.

Maçtan dakikalar

Tempolu başlayan mücadelede ilk gol 21. dakikada geldi. İspanyol ekibinin yıldızı Griezmann topu ağlarla buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf Atletico Madrid oldu.
49. dakikada yine sahneye çıkan Griezmann, fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Bu golle iyice rahatlayan İspanyol ekibi, 89. dakikada Gabi'nin golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Atletico Madrid, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.  


MARSILYA - ATLETICO MADRID KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


MARSILYA - ATLETICO MADRID KARŞILAŞMASININ GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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