ÖZET İZLE: Portekiz 3-3 İspanya Maçı Özeti ve Golleri İzle |Portekiz İspanya kaç kaç bitti?

Portekiz - İspanya geniş özeti ve golleri izle.. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Portekiz'in tüm gollerini biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo atarken, İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho Fernandez kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

Grupta bir sonraki maçta İspanya İran ile karşılaşacak. Portekiz ise Fas ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Fisht Olympic'de oynanan karşılaşma Cristiano Ronaldo'nun golü ile başladı. 4. dakika penaltı vuruşu için topun başına geçen yıldız oyuncu ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Portekiz'in üstünlüğü uzun sürmedi ve 24. dakikada Sergio Busquets'ın asistinde topu ağlar gönderen Diego Costa, karşılaşmada eşitliği sağladı. İlk yarının sonunda tekrar sahneye çıkan Ronaldo, 44. dakika meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi ve devre Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya 55. dakikada Diego Costa ile eşitliği sağlarken, 58. dakikada da Nacho Fernandez'in golü ile maçta ilk kez öne geçti. Mücadelede İspanya'nın üstünlüğü uzun süre devam etse de maçın bitimine 3 dakika kala tekrar kendini gösteren yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, ağları sarsarak hem takımına beraberliği getirdi hem de hat-trick yaparak tarihe geçti.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, yaptığı hat-trick ile son 8 büyük turnuvada gol atmış oldu ve tarihte bunu başaran ilk futbolcu oldu.



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