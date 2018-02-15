ÖZET İZLE: Porto 0-5 Liverpool Maç Özeti ve Golleri İzle|Porto Liverpool kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto sahasında bu akşam Liverpool'u ağırladı. 50.948 kişi kapasiteli Estadio do Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleden Liverpool 5-0 çok farklı bir skorla galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

İKİ TAKIM HAKKINDA BAZI İSTATİSTİKLER

Liverpool, Porto'ya karşı resmi maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bu beraberliklerin tamamı, Porto'nun ev sahipliğindeki maçlarda geldi.

İki takımın bundan önce Avrupa kupaları eleme turlarındaki tek karşılaşması 2000/01 sezonundaydı (UEFA Kupası çeyrek final). Liverpool toplamda 2-0'lık skor ile rakibini geçip sezon sonunda kupayı kazanmıştı.

Porto, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son üç maçı kaybetti (bir gol atıp, dokuz gol yediler).

Porto - Liverpool maç sonuçları

İki takım arasında bugüne kadar 4 resmi maç oynandı. 2000/2001 sezonunda UEFA Kupası'nda, 2006/2007 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takımdan gülen taraf Liverpool olmuştu. İşte iki takım arasında oynanan 4 resmi maç.

08/03/01 UEFA Porto 0 - 0 Liverpool (0 - 0)

15/03/01 UEFA Liverpool 2 - 0 Porto (2 - 0)

18/09/07 ŞMP Porto 1 - 1 Liverpool (1 - 1)

28/11/07 ŞMP Liverpool 4 - 1 Porto (1 - 1)

PORTO SON 16'YA NASIL GELDİ?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto, Portekiz Premier Ligi'ne namağlup devam ederken Şampiyonlar Ligi'nde iki kez kaybetti. Temsilcimiz Beşiktaş'la birlikte G Grubu'nda yer alan Porto, RB Leipzig ve Monaco'yla birlikte üst tur için mücadele etti. İlk maçta Beşiktaş'a 3-1 yenilen Porto, sonrasında Monaco'yu 3-0, RB Leipzig'i 3-1, Monaco'yu ise 5-2'lik skorlarla devirdi. Diğer mağlubiyetini Alman ekibi karşısında 3-2'lik skorla alan Porto, Beşiktaş'la İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve topladığı 10 puanla temsilcimizi takip ederek 2. sıradan bir üst tura yükseldi.

LIVERPOOL NASIL TURLADI?

Jürgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup 4 takımdan (Tottenham, Barcelona, Beşiktaş) biri konumunda. E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'la mücadele eden Liverpool, Sevilla, Spartak Moskova ile berabere kaldıktan sonra 7-0'lık Maribor galibiyetiyle kendine geldi. 4. maçta Maribor'u yine farklı bir skor olan 4-0'la geçen İngiltere temsilcisi, Sevilla karşısında 30 dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-3 tamamladı. Liverpool, gruptaki son maçında Spartak Moskova'yı yine 7-0 mağlup ederek topladığı 12 puanla bir üst tura lider olarak yükseldi