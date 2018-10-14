ÖZET İZLE | Rusya 2-0 Türkiye özet izle goller izle | Türkiye maçı özet izle

Rusya - Türkiye özet izle... A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında Rusya deplasmanına konuk oldu.

B Ligi 2. Grup'ta oynanan mücadele ev sahibi Rusya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Rusya'ya, Milli Takımımız karşısında galibiyeti getiren golleri Neustadter ve Cheryshev kaydetti.

Bu sonucun ardından Rusya, puanını 7'ye yükseltti. Milli Takımımız ise 3 puanda kaldı ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkma şansını kullanamadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte gelişine vuran Georgi Dzhikia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Roman Neustadter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Guilherme Marinato'nun uzun pasında sol kanttan topla buluşan Artem Dzyuba'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlak kaleciyi de geçtikten sonra kaleye paralel giderken Aleksei Lonov dokunamayınca dışarı gitti.

36. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza alanında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol kanattan Golovin ceza sahasına girerken, kalesini zamanında terk eden Sinan Bolat topa hakim oldu.

61. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Neustadter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun'un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu Guilherme Marinato son anda çıkardı.

78. dakikada hızlı gelişen Rusya atağında sol kanattan Golovin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Cheryshev meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Fisht Olympic

Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka

Rusya: Guilherme Marinato, Roman Neustadter, Georgi Dzhikia, Mario Fernandes, Fedor Kudryashov, Aleksei Ionov (Ruslan Kambolov dk. 82 ?), Yuri Gazinsky, Daler Kuzyaev (Denis Cheryshev dk. 71), Roman Zobnin, Aleksandr Golovin (Dmitri Poloz dk. 90+1 ?), Artem Dzyuba

Yedekler: Anton Shunin, Andrei Lunev, Konstantin Rausch, Egor Sorokin, Igor Smolnikov, Andrei Semenov, Alan Dzagoev, Aleksey Miranchuk, Anton Zabolotny

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Türkiye: Sinan Bolat, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım (Ömer Bayram dk. 75 ?), Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 63), Oğuzhan Özyakup (Yunus Mallı dk. 84 ?), Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest, Serdar Gürler, Enes Ünal

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Roman Neustadter (dk. 20), Denis Cheryshev (dk. 78) (Rusya)

Sarı kartlar: Golovin (Rusya), Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye)