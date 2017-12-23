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ÖZET İZLE: Sivasspor 2-1 Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle| Sivas BJK kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 17. haftasında bugün Sivasspor kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Sivasspor 2-1 Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle| Sivas BJK kaç kaç bitti?
Sivasspor Beşiktaş Maçından Kareler - Foto Galeri

23 Aralık 2017 18:20
Sivasspor Beşiktaş Maç Sonu - Tıkla İzle

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. 

Maçtan dakikalar 

5. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Fabri'den döndü. Dönen topu önünde bulan Rybalka gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

9. dakikada sol kanattan Quaresma'nın köşe vuruşunda ön direkte Talisca'nın kafa vuruşu çizgi üzerinde Ziya'dan döndü. Dönen topa altı pas içerisinde hareketlenen Pepe'nin şutunu da Ziya kayarak uzaklaştırdı.

16. dakikada Bifouma'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Kone meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

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26. dakikada Gökhan Gönül'ün ara pasında ceza sahasına giren Talisca, Bjarsmyr'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Negredo topu filelere gönderdi. 1-1

36. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın ceza sahasına yerden ortasına Emre'nin gelişine şutu direğin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta barajı geçen topu kaleci Tolgahan kurtardı.

44. dakikada Quresma'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında kale sahasında topa iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan kornere gönderdi

51. dakikada sağ kanattan Quresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Tosic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı

52. dakikada Medel'in pasında topla buluşan Talisca'ın şutunu kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.

53. dakikada Rybalka'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanına çarparak dışarı gitti.

56. dakikada Babel'in pasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası önünden yerden şutu kaleci Tolgahan'da kaldı.

62. dakikada Babel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

65. dakikada sağ kanattan Quresman'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

66. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Kone'nin yerden içeriye çevirdiği topa kaleci Fabri müdahale etti. Kaleciyi geçen topu Beşiktaş savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakikada Babel'den seken topu önünde bulan Cenk rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.

78. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Emre'nin sol kanattan ceza sahasında yerden pasında Cyriac müsait pozisyonda gol vuruşunu yapamayınca kırmızı-beyazlı ekip mutlak bir golden oldu.

83. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan'ın ön direkte aşırttığı topa Medjani'nin kafa vuruşunu Gökhan Gönül çizgiden çıkarttı. Dönen topu altı pas üzerinde Cyriac düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-1 

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Olgun xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, N'Dinga xx, Emre xx, Bifouma xx, Kone xx,

Yedekler: Rochet, Dyakov, Galip, Mert Hakan, Ergin, Hakan Bilgiç, Rıdvan, Cem, Cyriac, Muhammed Furkan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Medel xx, Babel xx, Quresma xx, Talisca xx, Negredo xx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Oğuzhan, Mustafa, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Cenk, Caner

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Rybalka (dk. 5) (Demir Grup Sivasspor), Negredo (dk. 26 pen.) (Beşiktaş)

Uğur Yiğit - Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

 

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