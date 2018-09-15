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ÖZET İZLE: Tottenham 1-2 Liverpool Maç Özeti ve Golleri İzle |Tottenham Liverpool Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Tottenham 1-2 Liverpool Maç Özeti ve Golleri İzle |Tottenham Liverpool Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Tottenham 1-2 Liverpool Maç Özeti ve Golleri İzle |Tottenham Liverpool Kaç Kaç Bitti?

Premier Lig'te bugün Tottenham Liverpool ile karşılaştı. Peki Tottenham Liverpool maçı kaç kaç bitti. Tottenham Liverpool geniş özeti ve golleri izle...

Tottenham Liverpool geniş özeti ve golleri izle... Ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Liverpool, Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham'a konuk oldu. Liverpool maçı 2-1 kazanmasını bildi. 

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Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 2-1 ile geçerek, ligde 5'te 5 yaptı. İngiltere Premir Lig'in 5. haftasında Tottenham, Wembley'de Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Liverpool Georginio Wijnaldum'un 39. dakikadaki golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip 54. dakikada Roberto Firmino ile farkı 2'ye çıkardı.

Tottenham 90+3. dakikada Erik Lamela farkı 1'e indirse de Liverpool sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi ve puanın 15'e çıkardı.

Bu galibiyet ile Jürgen Klopp'un öğrencileri, ligde 5'te 5 ile yaptı. Tottenham ise 2. mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.  

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