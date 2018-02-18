ÖZET İZLE: Trabzonspor 0-1 Başakşehir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Trabzonspor Başakşehir kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar
3. dakikada Arda’nın Epureanu’ya pasında topu kapan ve ceza sahasına giren Sosa'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.
16. dakikada Emre Belözoğlu’nun sol taraftan kullandığı korner atışında Attamah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Onur’un sağından az farkla auta çıktı.
22. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında Arda Turan’ın kafa ile indirdiği topa Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur’da kaldı.
30. dakikada Edin Visca’nın ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci Onur’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
35. dakikada Edin Visca’nın sağdan ceza sahasına ortasında Adebayor’un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
45. dakikada Onazi'nin pasında kale sahası önünde topu göğüsüyle yumuşatan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
51. dakikada Medipol Başakşehir Arda Turan ile iki net pozisyon yakaladı. İlk pozisyonda Mossoro’nun pasında ceza sahası sol çaprazında vuruşunda top Onur’dan döndü. Sonrasında sağ taraftan Edin Visca ceza sahasına ortasında Arda Turan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onur, sol direk dibinden kornere çeldi.
71. dakikada Massoro’nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Edin Visca’nın vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
83. dakikada N’Doye’nin kafa ile indirdiği topa kale sahası içindeki Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunu kaleci Volkan çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, İsmail Şencan xx, Asım Yusuf xx
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx (Rodallega dk. 89 ?), Hubocan x, Durica x, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Okay xx, Onazi x (N’Doye dk. 67 x), Sosa xx, Abdulkadir Ömür x, Yusuf Yazıcı x (Castillo dk. 73 x), Burak Yılmaz x
Yedekler: Uğucan Çakır, Arda Akbulut, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Bero, Kucka, Novak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Volkan x, Junior Çaicara xx, Epureanu xx, Attamah xx, Clichy xx, Emre Belözoğlu x (Mahmut Tekdemir dk. 70 x), Gökhan İnler x, Edin Visca xx (Kerim Frei dk. 90 ?), Massoro xx, Arda Turan x (Elia dk. 74 x), Adebayor xxx
Yedekler: Mert, Bajic, İrfan Can Kahveci, Napoleoni, Costa, Uğur Uçar, Alparzlan Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Adebayor (dk. 35) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Çaicara, Massoro (Medipol Başakşehir), Okay (Trabzonspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse