ÖZET İZLE: Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle|TS FB kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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Maçtan Dakikalar
16. dakikada serbest atıştan gelen topu önünde bulan Alper Potuk'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.
20. dakikada Alper Potuk'un pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun vuruşunda meşin yuvarlak Onur'da kaldı.
38. dakikada Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Olcay Şahan'ın vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çok rahat kontrol etti.
43. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde Alper Potuk'un pasında penaltı noktasına yakın yerde topla buluşan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un ayaklarından kornere çıktı.
58. dakikada Abdulkadir’in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’ın solundan ağalarla buluştu. 1-0
65. dakikada Valbuena’nın sol taraftan ortasında Fernandao’nun kafa ile aşırttığı topa arka taraftaki Alper Potuk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Onur’da kaldı.
66. dakikada Kucka’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, topu önüne almak isterken kaleci Volkan zamanında müdahale yaparak tehlikeyi önledi.
68. dakikada Valbuena’nın serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topa Josef De Souza’dan önce Okay son anda dokunarak topu kornere gönderdi.
74. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Fernandao’nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
84. dakikada Valbuena'nın soldan ceza sahasına gönderdiği korner atışında Josef De Souza kafa vuruşu ile takımının beraberlik golüne imza attı. 1-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kemal Yılmaz xx, Kemal Olguncan xx
Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Okay xx, Kucka xx, Yusuf Yazıcı x (Jose Sosa dk. 46 xxx), Abdulkadir Ömür xxx, Olcay xx (Rodallega dk. 88 ?), Burak xxx
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artaslan, Onazi, Bero, N'Doye
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Isla x (Soldado dk. 78 ?), Neustedter x, Mehmet Topal x, İsmail Köybaşı x, Hasan Ali Kaldırım x (Eljif Elmas dk. 63 xx), Josef De Souza xxx, Dirar xx, Aatıf Chahechouhe x (Valbuena dk. 62 xx), Alper Potuk x, Fernandao x
Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Batuhan Yılmaz, Mehmet Ekici, Samed Karakoç, Uğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot
Teknik Direktörü : Aykut Kocaman
Goller: Burak Yılmaz (dk. 58) (Trabzonspor), Josef De Souza (dk. 84) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: Fernandao, Isla, Josef De Souza (Fenerbahçe), Kamil Ahmet, Pereira (Trabzonspor)
Gökmen Şahin - Ozan Köse - Ersen Küçük