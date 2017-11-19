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ÖZET İZLE: Trabzonspor 4-3 Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | TS-Osmanlıspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Osmanlıspor'u konuk etti. Trabzonspor, Osmanlıspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor, Osmanlıspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Trabzonspor 4-3 Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | TS-Osmanlıspor kaç kaç bitti?

19 Kasım 2017 18:46

57. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içine giren Serdar Gürler'in arka direğe çıkardığı topu Pereire kendi kalesine gönderdi. 2-3

67. dakikada Mas'ın sol taraftan yerden pasında kale sahasındaki Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'dan döndü.

70. dakikada N'Doye'nin vuruşunda savunmadan dönen top ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hakan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 3-3

83. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası içinde sert şutunu kaleci Onur kornere çıkardı.

90+1. dakikada hakem Ümit Öztürk, Numan'ın Burak Yılmaz'a yaptığı harekete penaltı olarak değerlendirdi.

90+3. dakikada peantıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Hakan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 4-3

Stat: Medical Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Durica xx, Uğur Demirok xx, Mas xx, Onazi xx, Bero xx (Sosa dk. 46 xx), Yusuf Yazıcı xx (Kucka dk. 76 x), N'Doye xx (Rodallega dk. 71 x), Castillo xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi,Volkan Şen, Batuhan, Hubocan, Adulkadir Ömür

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Maxsö xx, Pinto x (Anıl Karaer dk. 15 xx), Lawal x, Musa Çağıran xx, Josue x (Özer Hurmacı dk. 71 x), Serdar Gürler x, Regattin x, Aminu x (Doukara dk. 76 x)

Yedekler: Karcemarskas, Cıkalleshi, Turgay Hasan Kılıç, Prochazka, Koray, Sadeghian

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Musa Çağıran (dk. 7), Pereira (dk. 28 ve 57 k.k) (Osmanlıspor), N'Doye (dk. 39), Burak Yılmaz (dk. 41 ve 90+3 pen.), Yusuf Yazıcı (dk. 70) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira, Sosa (Trabzonspor), Lawal, Numan (Osmanlıspor)

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Gökmen Şahin

Etiketler: süper lig, Trabzonspor Osmanlıspor özet izle

 

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