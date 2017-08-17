ÖZET İZLE: Vardar 2-0 Fenerbahçe | Fener, Vardar maçı geniş özet ve golleri izle

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Makedonya ekibi Vardar ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı-lacivertliler tur şansını zora soktu.
VARDAR 2-0 FENERBAHÇE
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pası ile ceza sahası dışın sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.
8. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yerden ortasında altıpasta Ahmethan’ın şutunda Vardar defansı topu çizgiden çıkardı.
16. dakikada Valbuena’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Şener’in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada Mehmet Topal’ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan’ın Skrtel'i geçerek vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar’ın sert şutunda kaleci Gacevski topu kornere çeldi.
33. dakikada Şener’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper’in şutunda top üstten auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Blazevski’nin pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barseghyan'ın şutunda top üstten auta çıktı.
54. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe atışında Valbuena’nın ortasında arka direkte Ahmethan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
90+2. dakikada Mehmet Topal ceza sahası içinde topu kafayla kaleci Kameni’ye göndermek isterken, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: II. Filip Arena
Hakemler: Luca Banti xx, Matteo Passeri xx, Fabiano Preti xx
Vardar: Gacevski xxx, Demiri xx (Brdarovski dk. 46 x) Grncarov xxx, Spirovski xxx, Blazevski xx (Gligorov dk. 85 ?), Kojasevis xx (İghauri dk. 67 x), Hambartsumyan xx, Nikolov xx, Novak xx, Juan Ribeiro xxx, Barseghyan xx
Yedekler: Igor Aleksovski, Darko Velkoski, Darko Glisic, Ytalo Jose
Teknik Direktör: Cedomir Janevski
Fenerbahçe: Kameni x, Hasan Ali x, Skrtel x, Mehmet Topal x, Şener x (Aatif dk. 72 x), Josef x, Ozan x (Isla dk. 82 ?), Dirar xx, Alper xx, Valbuena xx, Ahmethan x (Soldado dk. 64 x)
Yedekler: Volkan Demirel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Oğuz Güçtekin
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Barseghyan (dk. 20), Mehmet Topal (dk. 90+2 k.k.) (Vardar)
Sarı kart: Soldado (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Grncarov (dk. 89) (Vardar), Souza (dk. 90+3) (Fenerbahçe)