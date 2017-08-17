Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Vardar 2-0 Fenerbahçe | Fener, Vardar maçı geniş özet ve golleri izle

ÖZET İZLE: Vardar 2-0 Fenerbahçe | Fener, Vardar maçı geniş özet ve golleri izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Vardar ile karşı karşıya geldi. Fener, Vardar maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe, Vardar'ın kontra atak gollerine engel olamayınca sahadan 2-0'lık skorla yenik ayrıldı. İşte heyecan dolu maçın geniş özeti ve golleri...

ÖZET İZLE: Vardar 2-0 Fenerbahçe | Fener, Vardar maçı geniş özet ve golleri izle
Vardar Fenerbahçe maçından kareler - Foto Galeri

17 Ağustos 2017 23:00
Makedonya’da şok skor - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Makedonya ekibi Vardar ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı-lacivertliler tur şansını zora soktu.
 

VARDAR 2-0 FENERBAHÇE

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pası ile ceza sahası dışın sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.
8. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin yerden ortasında altıpasta Ahmethan’ın şutunda Vardar defansı topu çizgiden çıkardı.
16. dakikada Valbuena’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Şener’in şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada Mehmet Topal’ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Barseghyan’ın Skrtel'i geçerek vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
28. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar’ın sert şutunda kaleci Gacevski topu kornere çeldi.
33. dakikada Şener’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alper’in şutunda top üstten auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Blazevski’nin pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barseghyan'ın şutunda top üstten auta çıktı.
54. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe atışında Valbuena’nın ortasında arka direkte Ahmethan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
90+2. dakikada Mehmet Topal ceza sahası içinde topu kafayla kaleci Kameni’ye göndermek isterken, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Stat: II. Filip Arena
Hakemler: Luca Banti xx, Matteo Passeri xx, Fabiano Preti xx
Vardar: Gacevski xxx, Demiri xx (Brdarovski dk. 46 x) Grncarov xxx, Spirovski xxx, Blazevski xx (Gligorov dk. 85 ?), Kojasevis xx (İghauri dk. 67 x), Hambartsumyan xx, Nikolov xx, Novak xx, Juan Ribeiro xxx, Barseghyan xx
Yedekler: Igor Aleksovski, Darko Velkoski, Darko Glisic, Ytalo Jose
Teknik Direktör: Cedomir Janevski
Fenerbahçe: Kameni x, Hasan Ali x, Skrtel x, Mehmet Topal x, Şener x (Aatif dk. 72 x), Josef x, Ozan x (Isla dk. 82 ?), Dirar xx, Alper xx, Valbuena xx, Ahmethan x (Soldado dk. 64 x)
Yedekler: Volkan Demirel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Oğuz Güçtekin
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Barseghyan (dk. 20), Mehmet Topal (dk. 90+2 k.k.) (Vardar)
Sarı kart: Soldado (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Grncarov (dk. 89) (Vardar), Souza (dk. 90+3) (Fenerbahçe)

Etiketler: beinsports, canlı izle, fenerbahçe, hangi kanallarda şifresiz, idman tv, vardar, Vardar Fener maçı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç