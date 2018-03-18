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ÖZET İZLE: Villarreal 2-1 Atletico Madrid Maçı Özeti ve Golleri İzle | Enes Ünal Golleri İzle

İspanya Ligi'nde Villarreal ile Atletico Madrid karşılaştı. Enes Ünal maçta iki gol birden attı ve Villarreal maçı 2-1 kazandı.

ÖZET İZLE: Villarreal 2-1 Atletico Madrid Maçı Özeti ve Golleri İzle | Enes Ünal Golleri İzle

18 Mart 2018 23:57

Milli futbolu Enes Ünal, Atletico Madrid karşısında Villarreal'a galibiyeti getiren golleri kaydeden isim oldu.İspanya La Liga'nın 29. haftasında Villarreal sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. İspanyol kulübün 2-1 kazandığı karşılaşmada golleri kaydeden milli futbolu Enes Ünal oldu. Atletico Madrid, 20. dakikada Antoine Griezmann'ın penaltı golüyle öne geçerken, 74. dakikada Fornals'ın yerine oyuna dahil Enes Ünal, 82. dakikada ve 90+1. dakikada ağları sarsarak takımına galibiyeti getirdi. Genç futbolcu attığı bu 2 golle, La Liga'da bu sezon 6 gole ulaşmış oldu. Ünal, Villarreal formasıyla da ligdeki 17. maçında 5. golünü kaydetti.  

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