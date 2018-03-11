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ÖZET İZLE: Yeni Malatya 0-2 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle |Malatya Fenerbahçe Maçı Kaç Kaç Bitti?

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ÖZET İZLE: Yeni Malatya 0-2 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle |Malatya Fenerbahçe Maçı Kaç Kaç Bitti?

11 Mart 2018 17:59

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi zorlu Malatya deplasmanında çok kritik bir galibiyet elde etti. Rakibini 2-0 yenen sarı lacivertliler, yarışa devam dedi.
 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib'in uzaktan sert şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan Rahman'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Adem'in plasesi dışarı çıktı.

19. dakikada Aytaç’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunu Volkan son anda kornere çeldi.

31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Neustaedter'in şutunda top az farkla auta gitti..

34. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda Mehmet Topal'ın kafayla dokunda, top kaleci Ertaç'tan döndü. Pozisyonun devamında Neustaedter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada sağ kanattan Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top dışarı çıktı. 

61. dakikada Giuliano’nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandao'nun yerden şutu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde Adem kafa vuruşunda Volkan topu kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası sol kanadından Alper’in ortasında arka direkte Giuliano topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xx (Gilberto dk. 70 x), Murat Yıldırım xx (Pereira dk. 80 ?), Boutaib x (Berk dk. 90 ?), Azubuike xxx, Sadık xx, Adem xx, Chebake xxx, Aytaç xx, Mina xx, Rahman Buğra xx

Yedekler: Farnolle, Nacer Barazite, Eren, Cissokho, Dening, Diallo, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Volkan xxx, Hasan Ali xx, Skrtel xxx, Neustaedter xxx (Neto dk. 59 xx), Şener xx, Mehmet Topal xxx, Josef de Souza xxx, Giuliano xxx, Dirar xxx, Aatif xx (Oğuz Kağan dk. 94 ?), Fernandao xx (Alper dk. 70 xx)

Yedekler: Kameni, Isla, Alper, Mehmet Ekici, Neto, Valbuena, Erten, Oğuz, Serhat, Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Neustaedter (dk. 34), Giuliano (dk. 90) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Neustaedter, Aatif (Fenerbahçe)  

Barış Türel - Cahit Özçelik - Mehmet Türel
 

 

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