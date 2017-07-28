Pakistan Başbakanı Navaz Şerif görevden alındı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif'in yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturması sonrasında görevden alınmasına karar verdi. Yüksek Mahkeme hakimlerinden Ejaz Afzal Khan yaptığı açıklamada, Navaz Şerif'in artık parlamentonun dürüst bir üyesi olma hakkının olmadığını söyledi.

Dünyaca ünlü ve zengin kişilerin deniz aşırı işlerini belgeleyen Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca'dan 11 buçuk milyon gizli dokümanın yayınlanmasıyla Pakistan Başbakanı Navaz Şerif hakkında yolsuzluk iddiaları patlak vermişti. Navaz Şerif’in iki oğlu ve kızı Meryem de soruşturmaya dahil edilmişti. Nisan ayında Pakistan Yüksek Mahkemesi, Şerif'in görevden alınması yönünde yeterli delil bulunmadığını ancak Şerif hakkında incelemelerin yürütülmesi için Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) kurulması kararını vermişti. Ortak Savunma Ekibi geçtiğimiz hafta Şerif'i kendileriyle bağlantı kurup, bütün ilgili kayıtları götürmesi için çağırmıştı. Şerif, yolsuzluk soruşturması nedeniyle Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Komisyonu’nun karşısına çıkmıştı.