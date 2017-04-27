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Pakistan'da ABD'den drone saldırısı: 8 Taliban militanı öldü

ABD, Pakistan'da Afgan sınırına yakın bölgeyi drone ile vurarak 8 Taliban militanını öldürdü.

Pakistanda ABDden drone saldırısı: 8 Taliban militanı öldü

27 Nisan 2017 22:38

ABD, bugün Pakistan'ın kuzeybatısındaki kabile bölgesine drone saldırısı düzenledi. Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada, Afgan sınırına yakın Dattakhel kentinin eteklerinde drone ile vurulan bölgede en az 8 Taliban militanının öldürüldüğünü bildirdi. Öldürülen militanların Tahreek-e-Taliban Pakistan'ın bir üyesi olan Akhtar Muhammed grubuna bağlı olduğu aktarıldı.

ABD, en son drone saldırısını Mayıs 2016'da eski Afgan Taliban Şefi Molla Akhtar Mansur'un güneybatı eyaletindeki Balochistan bölgesinde öldürüldüğü zaman gerçekleştirmişti. Yerel basında çıkan haberlere göre, 2004 yılından bu yana Pakistan'da düzenlenen 416 drone saldırısında 3 bin 450'den fazla kişi hayatını kaybetti. 

Etiketler: 8 Taliban militanı, ABD, drone saldırısı, Pakistan


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