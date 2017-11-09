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Pakistan’da kaza: 26 ölü, 50 yaralı

Pakistan’ın kuzeyinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu en az 26 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Pakistanda kaza: 26 ölü, 50 yaralı

09 Kasım 2017 15:08

Kazanın, başkent İslamabad’ın 115 kilometre güneybatısında Dhok Pathan köyünde dün gece geç saatlerde meydana geldiği belirtildi. Polis, yolcu otobüsünün kontrolünü kaybederek kaza yaptığı içinde bulunan en az 26 yolcunun hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Otobüste yaklaşık 80 kişinin bulunduğu belirtilirken Tebliğ Cemaati üyesi ve yıllık toplantısına katılmak için yolculuk yaptıkları esnada gerçekleşti. Yetkililer, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini aktardı. Kazada ağır yaralanan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, kötü yollar, dikkatsiz araç kullanımı ve bölge koşulları nedeniyle Pakistan’da sık sık trafik kazaları yaşanıyor.

Etiketler: Pakistan, trafik kazası

 

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