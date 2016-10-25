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Pakistan’da polis akademisine saldırı

Pakistan’da bir polis akademisine 3 silahlı şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırıda 59 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişi yaralandı.

Pakistanda polis akademisine saldırı

25 Ekim 2016 10:03

Pakistan’ın Baluchistan eyaletine bağlı Ketta kentinin güneybatısında bulunan bir polis akademisi 3 silahlı saldırganın saldırısına uğradı. İntihar yelekleri giyinen saldırganların polis adaylarını rehin aldığını kaydeden hükümet yetkilileri, saldırıda 59 kişinin hayatını kaybettiğini 100’den fazla da kişinin yaralandığını ifade etti. Rehin alınan polis adayları yaklaşık 5 saat sonunda kurtarıldı. Saldırganların direkt olarak yatakhaneye geldiğini ifade eden kurtarılan bir polis adayı, saldırganların çevreye ateş açtığı sırada kendilerinin de yatakhanede kaçmaya çalıştıklarını söyledi.

Baluchistan Eyaleti İçişleri Bakanı Mir Sarfaraz, 2 saldırganın kendini havaya uçurduğu üçüncü saldırganın ise güvenlik görevlisi tarafından öldürüldüğünü kaydetti. Yetkililer, kentte muhtemel bir saldırı ihbarı aldıklarını bu nedenle kentte güvenliği arttırdıklarını kaydederken, saldırıyı üstlenen olmadı. 

Etiketler: Pakistan, polis akademisi


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