Diğer
Kategoriler

Palandöken: 'Motorine yapılan 7 kuruşluk indirim yeterli değil'

Uluslararası petrol fiyatlarının 50 dolar seviyesinde seyrettiğini ve doların düşüşünün sürdüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Petrol fiyatlarına bu geceden itibaren uygulanacak olan 7 kuruşluk indirim yeterli değil. Dolar 3.70 seviyelerinden 3.52 seviyesinin altında seyrediyor. Yapılan indirimi destekliyoruz ama yeterli değil. Özellikle motorinde bayramdan önce ikinci bir indirim daha yapılarak bu oran 15 kuruşa çıkarılmalıdır”

Palandöken: Motorine yapılan 7 kuruşluk indirim yeterli değil

21 Ağustos 2017 17:10

Motorine yapılan indirim özellikle enflasyonu direk ilgilendirdiğini ve A’dan Z’ye her ürünün fiyatını yakından ilgilendirdiğini belirten Bendevi Palandöken, “Motorinin litre fiyatına yapılan 7 kuruşluk indirimi destekliyoruz. Ancak yeterli değil. Çünkü, motorine yapılan indirim enflasyonu otomatik olarak aşağı çekecektir. Yine buna paralel olarak A’dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatlarını olumlu etkilemektedir. Çünkü esnaf ve çiftçi en çok motorin kullanıyor. Dolayısıyla akaryakıt indirimlerinin hem fiyatlara hem de enflasyon hesaplarına yansıyabilmesi için asıl motorinde indirim yapılmalı” diye konuştu.  

Etiketler: Bendevi Palandöken, TESK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç