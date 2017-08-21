Palandöken: 'Motorine yapılan 7 kuruşluk indirim yeterli değil'

Motorine yapılan indirim özellikle enflasyonu direk ilgilendirdiğini ve A’dan Z’ye her ürünün fiyatını yakından ilgilendirdiğini belirten Bendevi Palandöken, “Motorinin litre fiyatına yapılan 7 kuruşluk indirimi destekliyoruz. Ancak yeterli değil. Çünkü, motorine yapılan indirim enflasyonu otomatik olarak aşağı çekecektir. Yine buna paralel olarak A’dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatlarını olumlu etkilemektedir. Çünkü esnaf ve çiftçi en çok motorin kullanıyor. Dolayısıyla akaryakıt indirimlerinin hem fiyatlara hem de enflasyon hesaplarına yansıyabilmesi için asıl motorinde indirim yapılmalı” diye konuştu.