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Palandöken: “TAPDK belgelerinizi yenilemek için son güne kalmayın”

Tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin satışına ilişkin bayilerin alması gereken ruhsatların yenilenmesi için 2017 bedellerin açıklandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşımızın güven içinde alışveriş yapabilmesinin belgesi olan TAPDK Belgelerini yenilemek için 31 Mart 2017 tarihi son gün. Ruhsatını yenilemeyen satış yapamaz. Ruhsatlarınızı yenilemek için son günü kalmayın” dedi.

Palandöken: “TAPDK belgelerinizi yenilemek için son güne kalmayın”

14 Ocak 2017 10:54

Esnafa son günü beklemeden ruhsatlarını yenileme çağrısı yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin ruhsatların yenilenmesi için son tarih 31 Mart 2017’dir.TAPDK sunum uygunluk belgesi sahibi satıcılar süre uzatım işlemleri esnasında mevcut satış belgesinin asıl suretini ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu Yetkili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar. Halkımızın güven içinde alışveriş yapabilmesinin belgesi olan TAPDK Satış Belgesi sahibi yaklaşık 165 bin perakende satış noktasının ruhsatlarını en kısa sürede yenilenmesi gerekli. Yoksa faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir. Bu durum, hem sizleri hem de vatandaşı mağdur edecektir" diye konuştu.  

Etiketler: Bendevi Palandöken, TESK


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