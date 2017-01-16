Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Konaklı'da bugünler de yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığının 110 santimetre olarak ölçüldüğü Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayakseverler, güneşin ve karın tadını çıkardı. Kızaklarla yediden yetmişe kıyasıya yarışan tatilciler düşe kalka kızak kaydı.

Kayak ve kızak yapan turistler doyasıya eğlendiklerini belirterek, "Erzurum'da hava çok güzel. Güneşin etkisiyle karın kalitesi birleşince doyumsuz bir tat oluyor. Pistler hem acemi hem de profesyonel kayakçılar için ayrılmış durumda. Herkesi Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo

