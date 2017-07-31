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Palet fabrikası alev alev böyle yandı

Bursa’da bir palet fabrikası alevlere teslim oldu. Olaydan sonra ortaya çıkan yeni görüntüler yangının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Palet fabrikası alev alev böyle yandı

31 Temmuz 2017 09:48
Palet fabrikası alev alev böyle yandı - Tıkla İzle

Merkez Nilüfer İlçesi Tahtalı Mahallesi’nde bulunan T.A’ya ait palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 10 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının yeni görüntüleri aksiyon filmini aratmadı.
İtfaiyecilerin araçtan inmesi ve hazırlık aşaması ve itfaiye ekiplerinin canla başla alevlere müdahale etmesi görüntülere yansıdı. Film sahnelerini aratmayan görüntülerin bulunduğu yangında can kaybı yaşanmadı.

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk 

 


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