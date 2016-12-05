Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz her zaman, İş Ortağı olarak gördüğü Panora AVM bünyesinde faaliyet gösteren perakende işletmeleri ile yatırımcılarımızın menfaatlerini ortak bir noktada buluşturma çabası içinde olmuştur.

2009 Yılı Ocak ayından beri süregelen Tavan kur uygulamasına rağmen, son dönemde döviz kurlarında meydana gelen yukarı yönlü sert hareketlilik sebebiyle; dileyen İş Ortaklarımızla döviz bazlı kira sözleşmelerini TL bazlı olarak düzenleme uygulamasına geçileceğini bildiririz" denildi.

Armada'dan ise Yönetim kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan açıklamada da, "Dövizdeki hareketliliğe karşı her zaman kiracılarımızın yanında olmayı ilke olarak benimseyen Armada Alışveriş Merkezi yatırımcısı olarak USD ve Euro olarak yapılmış kira sözleşmeleri isteyen kiracılarımız için TL'ye çevrilecektir. Ortak alanda ise Perakende Yönetmeliğine uygun olarak TL olarak faturalandırma yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.