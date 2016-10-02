Katolik Hıristiyanların ruhani lideri Papa Francis, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü Şehitler Hıyabanı’nı ziyaret etti. Papa “Ebedi meşale” anıtı önüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Törende devlet marşları seslendirildi. Papa Francis daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Haydar Aliyev Merkezi’nde konuşma yaptı.

Azerbaycan halkının zengin kültürüne hayran olduğunu belirten Papa Francis, “Ben bu ülkenin zengin kültürüne hayran olarak geldim. Dünyada şu anda çok sayıda çatışmalar yaşanıyor. Bu tür tehlikeli eğilimlere karşı kararlılıkla mücadele için barış kültürünü geliştirmeliyiz. Bugün devletler arası ilişkilerde de akıllıca adımlar atmalıyız. Çalışmalıyız ki, insanların özgürlüğü temin edilsin. Bu durumda barış sağlanır. Azerbaycan ziyaretimin ilk dakikalarından itibaren ne kadar çok insanın kanlı çatışmalardan muzdarip olduğunu anladım. Arzu ediyorum ki, uluslararası camia bunu sürekli dikkate alır ve yardım eder. İsterdim ki, bölgede barış sağlansın. Arzu ediyorum ki, çözüm bulunsun. Tanrı’nın yardımı ile diyalog ve müzakere yoluyla Kafkasya bölgesinde çatışmalara çözüm bulunsun” dedi.

ALİYEV: BİZ TARİHİ ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRDIK

Bu ziyaretin Azerbaycan-Vatikan ilişkilerinin gelişmesine büyük destek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, “2012’de Vatikan müzelerinde Azerbaycan’ın bağımsızlığının 20. yıldönümünü fuarı düzenlendi. İlk kez Müslüman bir ülke ile ilgili böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Asırlarca Azerbaycan’da halklar barış, huzur ortamında yaşadı ve hala böyle yaşıyor. Azerbaycan her zaman Doğu ile Batı arasında coğrafi, manevi köprü rolünü üstlendi. Azerbaycan’da en büyük ve en eski camilerden biri Şamahı Camii, eski Alban Kilisesi de dahil olmak üzere Abşeronda Ateşgah tapınağı bulunmaktadır. 2008 yılında Bakü’de Katolik kilisesi açıldı. Bakü’de Katolik kilisesi 1912 yılında inşa edildi, ancak 1934 yılında Sovyet Hükümeti tarafından diğer dini anıtlar gibi dağıtılmıştır. Bağımsız Azerbaycan devleti Katolik kilisesinin yeniden inşa edilmesi kararını aldı. Bugün Papa bu kilisede dini ayin yönetti. Biz tarihi adaletsizliği ortadan kaldırdık. Azerbaycan’da dinler, halklar arasında ilişkiler örnek niteliktedir. Biz 2008 yılında Bakü sürecini başladık. Azerbaycan, hem Avrupa Konseyi hem de İslam İşbirliği Örgütü’ne üye olan nadir ülkelerdendir. 2009 yılında Bakü’de İslam İşbirliği Teşkilatının kültür bakanlarının toplantısına Avrupa Konseyi’ni davet ettik. Bakü’de dünya dini liderlerinin zirvesi yapılmıştır. Aynı şekilde Bakü’de İnsani Forum düzenlendi. İki yılda bir Bakü’de Medeniyetlerarası Forum’da yapıldı. Tüm bu olaylarda amaç dinler arasında çatışmayı engellemektir. Bunun neticesi olarak BM, 7. Medeniyetler Zirvesinin Bakü’de yapılması kararını verdi” diye konuştu.

Papa Francis, Bakü’deki programı kapsamında Haydar Camii’ni ziyaret ettikten sonra Bakü’den ayrıldı.