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Papa Francis’den Kudüs için barış çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Noel dolayısıyla yaptığı geleneksel "Kente ve Dünyaya" (Urbi et Orbi) konuşmasında, Kudüs için barış çağrısında bulundu.

Papa Francisden Kudüs için barış çağrısı

25 Aralık 2017 16:34

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda binlerce kişiye seslenen Papa Francis, “Kudüs ve kutsal topraklar için barış" çağrısında bulundu. Papa Francis, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin artması nedeniyle Orta Doğu’da çocukların acı çektiğini ifade ederek, iki ülkenin karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı ve uluslararası alanda tanınmış sınırlar içinde barış içinde bir arada kalmalarına sağlayacak müzakereli bir çözüme ulaşılması için dua edilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermesinin ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da gerginlik artmıştı. Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken can kayıpları da yaşanmıştı.

Son olarak ise Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımak için gerekli talimatı verdiğini açıkladı.
 

 

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