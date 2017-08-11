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Para etmeyen beyaz kiraz ağaçlarını kesip odun yaptı

Konya’nın Ereğli ilçesinde beyaz kiraz üreticisi, para etmediğini iddia ettiği yaklaşık 500 kiraz ağacını keserek odun yaptı.

Para etmeyen beyaz kiraz ağaçlarını kesip odun yaptı

11 Ağustos 2017 13:26

Ereğli ilçesinde üreticiler bu yıl da istedikleri değeri bulamayan beyaz kiraz ağaçlarını kesmeye başladı. İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’ndeki kiraz üreticisi aynı zamanda mahalle muhtarı olan Teyfik Özbubat, 2002 yılında diktikleri beyaz kiraz ağaçlarını para etmediği için kestiğini söyledi. Beyaz kirazın artık eskisi gibi ön planda olmadığını ifade eden Özbubat, “Bir işçi günde 50 ila 60 kilo arasında kiraz topluyor. Ancak işçinin maliyetini bile çıkartamaz olduk. Artık bu işin geliri kalmadı. Ülkemize katma değer katıyor ancak beyaz kirazın fiyatı çok aşağılarda seyrediyor” dedi.

500 ağacını kesti

Meyve ağaçlarına destek verilmemesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyen Özbubat, “Buğday, pancar ve mısıra destek verilirken meyve ağaçlarına destek verilmemesi tamamen belimizi büktü. Biraz destek verilse rahatlarız ama umduğumuzu bulamadığımız için ağaçlarımızı keserek odun haline getiriyoruz. Tam 500 ağacı şu ana kadar kesmiş bulunmaktayım” diye konuştu.
Beyaz kiraz üretimi yapan herkesin bu yıl ağaçlarını kestiğini hatırlatan Özkubat, Yıldızlı Mahallesi’nde bu yıl sayının neredeyse 10 bini bulduğunu, bölgede bulunan iki fabrika yüzünden kirazın para etmediğini iddia etti. Kesilen ağaçların dallarında kirazlar olduğunu belirten Özkubat, ticari anlamı kalmadığı için beyaz kiraza yavaş yavaş veda ettiklerini kaydetti.
Özkubat, kesilen ağaçların yerine farklı meyve ağaçları dikeceğini sözlerine ekledi. 

Özcan Saraç


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