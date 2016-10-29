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Para için girdiler, balık çalıp gittiler

Karabük’te iki çocuk, hırsızlık için girdikleri balıkçı dükkanında kasayı açmayınca balık çalarak kayıplara karıştı.

Para için girdiler, balık çalıp gittiler

29 Ekim 2016 11:41
Para için girdiler, balık çalıp gittiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 02.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’ndeki bir balıkçı dükkanına giren 13-14 yaşlarındaki 2 çocuk, bir süre önünde bekledikleri dükkanın kapısının alt kısmındaki küçük boşluktan içeriye girdi. Masadaki çekmeceleri karıştırdıktan sonra çelik kasayı açmaya çalışarak para arayan çocuklar bunda başarılı olamayınca dondurucuda bulunan satışa hazır dilimlenmiş balık ile marul, soğan, şalgam suyunu poşete koyup bıçağı yanlarına aldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah geldiğinde balık sayısının az olduğunu ve etrafın dağınık olduğunu fark eden iş yeri sahibi S.K, güvenlik kamerasını incelediğinde yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi. Polis, küçük hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
 

Yasin Erdem
 


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