Tamamen Türk kurucu ve yazılımcılar tarafından ortaya çıkarılan yerli sosyal medya platformu Viatori, popüler sosyal medya uygulamalarındaki hastaglı durum, fotoğraf ve video paylaşımı, yer bildirimi, takipleşme, anlık mesajlaşma gibi özellikleri tek bir çatı altında topladı. Yüzde 100 yerli uygulamanın en dikkat çekici özelliği ise kullanıcılarına her etkileşimde para puan kazandırması. Para puan kazanan kullanıcılar, uygulamanın anlaşmalı olduğu kafe ve restoranlarda menüyü görüntüleyip sipariş verebiliyor, garson çağırabiliyor, hesabı isteyebiliyor ve mobil ödeme yapabiliyor.

“Kullanıcılarına para kazandırıyor”

Uygulama hakkında bilgi veren projenin kurucularından Bayram Yıldırım, “Uygulamamız; Mahmut Yıldırım, Tamer Yıldırım, Arda Beset, İbrahim İnce, S. Erdem Tezcan, Nermin Sarıfakıoğlu ve Cenk Singin tarafından Proaegean A.Ş. bünyesinde, 2 yıllık uzun soluklu ve zorlu bir sürecin ardından geliştirildi. Viatori, yüzde 100 yerli bir sosyal medya uygulaması. Bu uygulamada, birçok popüler sosyal medya uygulamasında yapabildiğiniz her şeyi tek bir çatı altında yapabiliyorsunuz. Örneğin; hastaglı durum, fotoğraf ve video paylaşımı, yer bildirimi, takipleşme, anlık mesajlaşma gibi özelliklerinin yanı sıra çok istisnai bir özelliği daha var. Viatori’de her etkileşimde para puan kazanıyorsunuz. Uygulamanın içerisinde bir sipariş sistemi entegre ettik. Viatori’ye üye bir mekana gittiğinizde masada tanımlı olan karekodu okutuyorsunuz ve menüye erişebiliyor, sipariş verebiliyor, garsonu çağırabiliyor ve hesabı para puanlarınızla mobil üzerinden ödeyebiliyorsunuz” dedi.

“Ünlüler hesaplarını açmaya başladı”

İlk 50 günde 150 bine yakın bir indirme elde ettiklerini ve kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Yıldırım, “Bu daha önce görülmemiş bir rakam. Viatori’yi son bir ayda aktif kullanan 75 bin vatandaşımız var. Domino etkisiyle uygulamamız yayılmaya devam ediyor. Ünlüler ve sosyal medya fenomenleri hesaplarını açmaya başladılar. Viatori tamamen Türk kurucu ortak ve yazılımcılardan oluşuyor. 2017 sonuna kadar 5 milyonun üzerinde indirme ve ayrıca binin üzerinde mekanla anlaşma hedefimiz var. Para puan, herhangi bir etkileşim içeren tüm paylaşımlarda geçerli. Fotoğraf, video, durum paylaştığında para puan kazanıyorsunuz. Kullanıcılarımız, çok yakında Türkiye’nin birçok noktasında, en iddialı mekanlarda bu para puanları hesaplarından düşebilecekler” diye konuştu. Yıldırım, 2018’de globalleşme hedefinde olduklarını belirtti.

"İşitme engelliler için özellikler"

Uygulamanın işitme engellilere de kolaylık sağlayacağını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Viatori, işaret dili kullanımını teşvik ederek paylaşım yapmaya ve engelli vatandaşlarımızı engelsiz bir hayata davet ediyor. Uygulama içerisinde bu işe gönül vermiş dernek ve vakıflara bedelsiz tanıtım ve reklam imkanı veriyor. İşitme engellileri Viatori’de özgürce ve hürce video paylaşmaya davet ediyor ki herkesin onları anlamak zorunda olduğunu anlatabilsinler diye. Viatori’ye üye mekanlarda artık onların halinden anlayan, onlar adına siparişi alıp ve hesabı isteyen biri var.”

CEREN ATMACA-HALİL KARAHAN