Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi’nde bulunan bir bankanın şubesinde sabah saatlerinde para sayma makinesinden kaynaklanan kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bankadan çıkan dumanları görmesi ve bankanın çalan alarmı ile ihbarı alan itfaiye ekipleri bir süre yangına müdahale edemedi. Bankaya girebilmek için polis ve banka görevlilerini bekleyen itfaiye ekibi daha sonrada kapının açılmasını bekledi. Görevlilerin banka kapısını açamaması üzerine itfaiye ekibi levye ile kapıyı kırmaya çalıştı. Bir süre kapıyı açmak için çalışan ekipler daha sonra bankaya girmeyi başardı. Yoğun duman nedeniyle maske takarak bankaya giren ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

Eren Ayhan

