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Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldular

Ankara’da önce kaldırıma, ardından da köprü ayağına çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi şans eseri sağ kurtuldu.

Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldular

14 Kasım 2017 07:16
Paramparça olan otomobilden sağ kurtuldular - Tıkla İzle

Kaza, saat 04.00 sıralarında Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarı istikametinde seyreden 06 DIV 36 plakalı otomobil, Akköprü Köprülü Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sora da köprü ayağına çarptı. İkiye ayrılan aracın motor kısmı köprü ayağına takılırken kaportası taklalar atarak yaklaşık 50 metre ileriye fırladı. Paramparça olan araçtaki iki kişi taklalar atan araçtan fırlayarak yola düştü. Ölümden kıl payı dönen yolculardan biri bacağından yaralanırken, diğer yolcu kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kazayı gören çevredeki taksiciler aracın yanına gelerek, yaralılara yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin içinden bira kutuları çıktı. Hurda yığınına dönen otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı.
Kaza hakkında inceleme başlatıldı. 

Caner Ünver

Etiketler: ankara, trafik kazası

 

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