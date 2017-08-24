Paratika Sanal POS, hedef yükseltti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dan ödeme kuruluşu lisansına sahip olan ve Asseco SEE iştiraki -Nestpay A.Ş bünyesinde geliştirilen Paratika sanal POS, açık kaynak kodlu e-ticaret web sitesi ve altyapı kullanıcılarının daha hızlı, kolay ve pratik ödeme alabilecekleri açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada, Şubat ayındaki tanıtımın ardından hedeflerin yükselttiği açıklandı.

"Başvurular giderek artıyor"

Tüm kanallardan başvuru aldıklarına dikkat çeken Nestpay A.Ş Genel Müdürü ve Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas, "e-Ticaret web sitesi yazılımlarına entegre olabilen bu sanal POS'a başvuruların artacağını öngörüyoruz. Ayrıca, önde gelen bankaların ve finansal kuruluşlarının e-ödeme altyapısını 17 yıldır sağlıyor olmamız bizi sektörde güvenilir kılıyor. Açık kaynak kodlu e- ticaret yazılımı kullanan firmalara da rekabette öne çıkmaları için Paratika ile sanal POS altyapısı sunuyoruz. CarrefourSA, TeknoSA, Avrasya Tüneli, Mango, sahibinden.com'un yanı sıra birçok firmaya hizmet veriyoruz" dedi.

7/24 entegrasyon desteği

Sağlık, temizlik, mobilya, dekorasyon, kozmetik, bilişim ve sağlıklı yaşam gibi birçok farklı sektörden referansları olan sanal POS, e-ticaret yapan KOBİ'ler için de uygun bir çözüm olduğu belirtildi. Hem tek çekim hem de taksitli satışlarda yüzde 1,5'den başlayan komisyon oranları ile sanal POS, 7/24 destek ve güvenlik (anti-fraud) ekibi ile müşterilerine yardımcı olduğu söylendi. Ayrıca, Paratika'nın kullanılan kart bilgilerini güvenli ortamda saklayarak, sonraki işlemlerde tekrar kullanılabilmesini sağlayan 'tokenization' teknolojisi ile geliştirildiğinden, alışveriş yapanların tek tıkla ödeme yapmasını da sağladığı ifade edildi. Bu özellik ile son kullanıcıların sepetten dönme oranını düşürerek, firmaların satışlarını artırmasına imkan sağladığı vurgulandı.