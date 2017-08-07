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'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti

Türkiye’den de çıplak gözle görülebilen parçalı ay tutulması gerçekleşti. İstanbul’da sahil kenarlarındaki vatandaşlar ile turistler tutulmayı ilgiyle izledi.

Parçalı ay tutulması gerçekleşti

07 Ağustos 2017 22:13
'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti - Tıkla İzle

 Astronomi meraklılarının bekledikleri parçalı ay tutulması gerçekleşti. Çıplak gözle görülebilen ay tutulması akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da görülmeye başlandı. Ay, Türkiye saati ile (TSİ) 20.23 sularında dünyanın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başladı. Tutulma ortasına 21.20 civarında ulaşılırken tutulma TSİ 22.18’de tutulma sona erdi.

Türkiye'nin her yerinde izlenebilen parçalı tutulma ortasında ayın sadece küçük bir kısmı tam gölge konisi içerisinde kaldı.

Ay tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar da sahil kenarlarına akın etti. Burada ay tutulmasını izleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekildi. Kabataş’ta sahil kenarlarında bulunan teleskoplarla ay tutulmasını izleyen bir vatandaş, “Ay tutulmasına bakmaya geldik şahane gözüküyor. Teleskopla baktık. Güzel dilekler tutulmayız bu akşam. Karanlıkta kalan bir yanı var. Bildiğim kadarıyla dünyanın gölgesiymiş” dedi. 

Murat Solak - Volkan Kayalar - Hüseyin Coşkun
 


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