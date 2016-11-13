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Paris saldırılarında hayatlarını kaybedenler anıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının kurbanları, olayın birinci yıl dönümünde anıldı.

Paris saldırılarında hayatlarını kaybedenler anıldı

13 Kasım 2016 14:57
Paris saldırılarında hayatlarını kaybedenler anıldı - Tıkla İzle

İlk tören ilk saldırının düzenlendiği Stade de France önünde yapıldı. Saygı duruşunun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Saint-Denis Belediye Başkanı Didier Paillard, hayatını kaybeden tek kişi olan Manuel Dias’ın anısına hazırlanan plaketin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Hollande daha sonra en fazla can kaybının olduğu Bataclan Konser Salonu önünde hayatını kaybedenler için konser salonunun girişine konulan plaketin açılışını yaptı. Açılış öncesi ise Parisliler erken saatlerde hayatını kaybedenlerin anısına mum yakmak için sıraya girdi.

Polis çevrede çok sıkı güvenlik önlemleri aldı. Bataclan Konser Salonu çevresi özel demir parmaklıklarla kapatıldı ve araç girişleri yasaklandı. Resmi ve sivil polislerin de kimlik kontrolü dahil olmak üzere çeşitli önlemler aldığı görüldü.

13 Kasım 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ militanlarının stadyum, kafe, bar ve konser salonuna yönelik akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti.


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